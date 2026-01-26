Войти
Военное обозрение

Франция хочет протестировать свои дроны-камикадзе ударами по России

467
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Франция поставила Украине партию ударных беспилотников Rodeur, намереваясь проверить их в боевых условиях. Как заявили в Париже, данные дроны предназначены для ударов на большие расстояния.

Французы хотят протестировать свои дроны на России, отправив партию беспилотников Киеву. Как предполагается, силы беспилотных систем ВСУ используют их для ударов вглубь российской территории, а затем предоставят французам всю необходимую информацию. Как заявил президент компании EOS Technologie Марка Зульяни, у Запада сейчас есть возможность испытывать вооружения и технику в реальных боевых условиях, и этим необходимо пользоваться.

Как уточняют французы, дроны Rodeur можно использовать в качестве камикадзе, а также разведывательных. Они способны преодолеть до 500 километров и находиться в воздухе до 5 часов. Конкретная модель дрона не уточняется. На сайте приводятся характеристики аппарата Rodeur 330, который способен лететь со скоростью до 120 км/ч и подниматься на высоту 5 тысяч метров. Полезная нагрузка не больше 4 кг.

Европа могла бы использовать эти дроны «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча». Для западного ОПК отправка вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных условиях.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"