Специалисты Росатома освоили сервис иностранных турбин GE и Siemens

Работники центра компании "РИР энерго" теперь осуществляют полный контроль технического состояния оборудования ГТУ и дожимных компрессорных станций на производственных объектах компании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сервисный центр компании "РИР энерго" (предприятие Росатома) полностью заместил иностранный сервис газовых турбин GE и Siemens. Об этом ТАСС сообщили в компании.

По итогам 2025 года сервисный центр полностью освоил цикл ремонта и обслуживания зарубежных газотурбинных установок (ГТУ) GE LМ 2500, LM 6000, Siemens SGT 800 и SGT 600. "Текущие итоги подтверждают правильность стратегии компании по развитию собственных компетенций в сфере сервиса ГТУ. Мы не только сохранили работоспособность оборудования и обеспечили бесперебойность поставок электроэнергии и мощности, но и существенно снизили число аварийных остановов для ремонта. Сегодня мы полностью перешли к плановой, прогнозируемой работе", - рассказал ТАСС директор сервисного центра Александр Иконников.

Специалисты центра теперь осуществляют полный контроль технического состояния оборудования ГТУ и дожимных компрессорных станций на производственных объектах компании. Это включает в себя весь спектр регламентных процедур, которые до 2022 года выполняли исключительно представители заводов-изготовителей. За минувший год сотрудники центра провели около 100 работ различной сложности: от бороскопических обследований и планового техобслуживания до средних и капитальных ремонтов, а также устранения внеплановых дефектов.

АО "РИР Энерго" зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Наименование компании до 29 апреля 2025 года - АО "Квадра". В настоящее время входит в дивизион госкорпорации "Росатом" - АО "Росатом инфраструктурные решения". Компания работает в 10 областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,82 ГВт, тепловая - 13,80 тыс. Гкал/ч. Сервисный центр компании был создан в 2023 году как ответ на уход с российского рынка западных производителей энергооборудования. Прекращение обслуживания агрегатов создавало риски для надежности энергосистемы в центральных регионах страны. Создание собственной сервисной структуры позволило нивелировать эту угрозу и обеспечить технологическую устойчивость генерации.