Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода.

Министры промышленности и экономического развития России осмотрели производственные мощности завода в рамках рабочего визита в Республику Татарстан

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников посетили Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). В рамках рабочего визита в Республику Татарстан министры осмотрели действующие производственные площади завода, оценили ход работ по монтажу и запуску нового оборудования, а также заслушали доклады о реализуемых на КАЗ проектах.

Гостей сопровождали генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) Вадим Бадеха, врио управляющего директора АО «Туполев» Юрий Абросимов, первый заместитель управляющего директора АО «Туполев» — директор КАЗ Зуфар Миргалимов и другие официальные лица.

Осмотр начался с цеха агрегатной сборки Ту-214 и центрально-комплектовочного склада. Делегация посетила цеха механической обработки и заготовительно-штамповочного производства, где ведется установка нового высокопроизводительного оборудования. Министры также ознакомились с новыми складами современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию.

Руководство Казанского авиационного завода презентовало реализуемые и завершенные проекты по повышению эффективности производства. Фотографии цехов в формате «до/после» наглядно продемонстрировали качественные улучшения промышленных площадок, достигнутые с применением инструментов бережливого производства. Реализованные на КАЗ им. С. П. Горбунова в ходе пилотного проекта подходы будут тиражированы на все предприятия ОАК.

«Активная работа с агентством развития профессионального мастерства и центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели — сократить цикл сборки фюзеляжа Ту-214 до 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно. Достижение таких результатов стало возможным благодаря масштабной программе обновления основных производственных фондов, строительству новых корпусов и работе по бережливому производству», — отметил Антон Алиханов.

«Важно, что на примере авиастроения коллеги стыкуют проекты по роботизации, автоматизации и апробируют формат сквозного потока. Это выстраивание единой цепочки от производителя до поставщиков, чтобы все комплектующие дошли до завода вовремя и нужном объеме. В дальнейшем будем распространять формат сквозного потока на другие критически важные отрасли: судостроение, энергетику, космос. Здесь также предстоит плотная работа с другими ведомствами, и прежде всего с Минпромторгом», — подчеркнул Максим Решетников.

Министрам также доложили о ходе проекта по обеспечению тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с применением имитационного моделирования. Сотрудники предприятия представили анализ текущих производственных процессов с расшифровкой узких мест, а также план перехода на новую систему работы, которая обеспечит выход на заданные объемы производства самолетов.

«Работа по повышению эффективности производства очень важна для ОАК в достижении целей Корпорации по серийному производству гражданской авиатехники. Эта работа ведется постоянно, в том числе с применением методов бережливого производства, автоматизации сборочных процессов и внедрением новых цифровых решений. Передовой опыт мы будем внедрять на всех наших производственных площадках, включая КАЗ», — отметил Вадим Бадеха.

По итогам визита прошло первое выездное совещание координационного штаба по повышению производительности труда. На нем обсуждался механизм привлечения к реализации комплексных проектов Агентства развития профессионального мастерства, отраслевого центра компетенций Госкорпорации «Росатом» и Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда.