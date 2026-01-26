Войти
В России создадут крупную полупроводниковую корпорацию

494
0
0

В России создадут полупроводниковую корпорацию

В России утвержден план развития отечественной микроэлектроники с помощью создания единой государственной корпорации, которая получит название «Объединенная микроэлектронная компания». Впрочем, ее могут назвать «Объединенной радиоэлектронной корпорацией».

Как уточняется, на создание этого технологического гиганта, в структуру которого войдут ключевые активы «НМ-Теха», «Элемента» и «Ангстрема», будет направлено порядка 1 трлн рублей, из которых около 250 млрд выделит Сбербанк, а оставшаяся сумма будет получена из федерального бюджета. Основной задачей корпорации станет организация в России массового производства по полному циклу полупроводниковой продукции по 28-нанометровому и более тонким технологическим процессам, а ее главой возможно станет Денис Фролов, владеющий «Байкал Электроникс» и группой «Астра». При этом средства на финансирование этого крупного проекта государство собирается возложить на потребителей — речь идет о нашумевшем технологическом сборе, который уже с 1 сентября текущего года начнут взимать при ввозе в страну и производстве на ее территории различной электроники, включая ноутбуки и смартфоны.

Макс Антонов

