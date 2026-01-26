В МИД России заявили о «невероятном рывке» в развитии военных технологий

Рябков: в мире появилось много необычных вооружений

Военные технологии совершили «невероятный рывок», из-за чего в мире появилось много необычных вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это и средства радиоэлектронной борьбы, и устройства направленной энергии, и боевые лазеры. Да что угодно — вплоть до электромагнитных пушек, рельсотронов и так далее», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков добавил, что президент США Дональд Трамп, заявляя о новом оружии, имел в виду средства массового уничтожения или массового поражения.

24 января Трамп заявил, что США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника. Из-за него венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили заявление Трампа о создании нового американского оружия.

Александр Афонин