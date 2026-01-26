Что должна сделать Европа, чтобы выжить без Америки (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: в Европе обсуждают сценарий безопасности без участия США

Дональд Трамп поставил под сомнение основу европейской безопасности, пишет The Telegraph. Возможность мира, в котором США больше не будут защищать Европу, перестала быть теорией. Кажется, кому-то предстоит решить: срочно вооружаться и брать ответственность на себя — или остаться беззащитной.

Роланд Олифант (Roland Oliphant), Дэвид Блэр (David Blair)

Дональд Трамп превратил немыслимый вопрос в неотложный. Сможет ли НАТО сдержать Россию без сверхдержавы Америки?

В недрах сейфов европейских военных ведомств лежат планы практически на любой чрезвычайный случай, от сопротивления вторжению до нанесения ответного удара по противнику. Но есть одна чрезвычайная ситуация, от которой до недавнего времени отмахивались, считая, что она абсолютно неправдоподобна, а поэтому ее и рассматривать не стоит.

Что, если Америка больше не захочет воевать за Европу? Как именно Европа сможет защитить себя без своей союзницы-сверхдержавы? Сумеет ли вообще Европа сдержать российское вторжение (Владимир Путин уже опровергал слухи о якобы желании России вторгаться в Европу — прим. ИноСМИ), если США импульсивно решат разрушить НАТО?

Угрожая вторжением и расчленением члена НАТО Дании ради захвата Гренландии, Дональд Трамп сделал так, что эти вызывающие огромную тревогу вопросы стало невозможно игнорировать.

Возможно, Трамп и заключил в среду сделку по Гренландии в Давосе, но нельзя игнорировать то, что он неоднократно угрожал применить силу против дружественного государства и даже использовал язык мафиози ("Я хотел бы заключить сделку простым путем, но если мы не сможем этого сделать, то пойдем сложным путем").

Ни один европейский лидер не возразил премьер-министру Дании Метте Фредериксен, давшей мрачную оценку, что если бы Трамп исполнил свои громогласные угрозы, то это разрушило бы НАТО, "а следовательно, всю систему безопасности, выстроенную после Второй мировой войны".

Таким образом, Трамп подверг огромному риску данные 80 лет назад Америкой гарантии европейской безопасности, и на это сейчас нужно обратить пристальное внимание.

"Доверие между США и Европой кардинально ослаблено, — говорит бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман. — На формирование такого доверия ушло 80 лет, а Трамп взял в руки кувалду, и все очень быстро разрушил".

Противостоять России в одиночку

Как Европа должна реагировать на эту мрачную действительность? Короткий ответ заключается в том, что европейцы должны взять на себя бремя, от которого они были избавлены с момента рождения НАТО в 1949 году, и приступить к созданию военной машины, достаточно мощной и внушительной для того, чтобы в одиночку противостоять угрозам, главным образом, со стороны России. Учитывая, как ликует и торжествует Кремль, надеясь на разрушение Трампом Североатлантического альянса, им нужно сделать это как можно быстрее.

Теоретически этого можно добиться. Совокупная европейская экономика многократно превосходит российскую. На бумаге 500 миллионов европейцев должны быть в высшей степени способны защитить себя от 140 миллионов намного более бедных русских без сторонней помощи от американцев в 340 миллионов штыков.

Вооруженные силы европейских членов НАТО уже насчитывают около двух миллионов военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, в то время как в российской армии 1,3 миллиона человек.

Европейские военно-воздушные силы могут мобилизовать почти 1 600 высокоскоростных истребителей. В составе европейских военно-морских сил более 100 фрегатов и эсминцев.

Проблема Европы заключается в том, что многие ее боевые возможности и средства зависят от американской поддержки. Это подтверждается тем, что на долю США приходится более 60% от общего объема военных расходов НАТО, и что они обеспечивают большую часть огневой мощи альянса, особенно на море, в воздухе и в области ядерного сдерживания.

Однако при наличии политической воли Европа могла бы мобилизовать ресурсы для создания едва ли не любого военного потенциала практически в любых масштабах. История ХХ века показывает, что такое уже случалось раньше.

Однако именно Владимир Зеленский указал на то, насколько часто такая воля отсутствует, когда произнёс в четверг свою пламенную речь в Давосе. "Европа любит обсуждать будущее, но избегает предпринимать действия сегодня, — сказал он. — Вместо того, чтобы стать по-настоящему глобальной силой, Европа остается красивым, но раздробленным калейдоскопом малых и средних держав."

Таким образом, у континента есть вершины, которые он должен покорить, и первая из них заключается в том, что европейские страны должны признать суровую правду и приступить к строительству коллективной военной силы, чтобы самим позаботиться о себе.

"Все они сейчас переживают колоссальный экзистенциальный кризис", — говорит бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, ссылаясь на известных ему высокопоставленных европейских чиновников из сферы безопасности.

"Они никогда не думали, что обсуждаемые нами сегодня события произойдут при их жизни. Насколько мне известно, они все в состоянии шока. И как вы можете себе представить, многие из них отрицают очевидное, заявляя, что всё будет хорошо. Так что нет, эти дискуссии пока не идут, потому что многие руководители в НАТО либо не говорят о том, что будет дальше, либо настаивают на том, что все будет хорошо".

"Недостаточно паниковали"

К числу тех, кто всерьез задумывается, как Европа могла бы защитить себя без Америки, относятся бывший британский маршал авиации Эдвард Стрингер и профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филипс О’Брайен. В сентябре 2024 года они написали статью для Foreign Affairs, в которой отметили, что Европа должна готовиться к тому, что Америка при президентстве Трампе может выйти из НАТО.

"Мы слышали, как высокопоставленные политики называют нас паникерами. Но если уж на то пошло, мы недостаточно паниковали," — говорит О’Брайен. Его соавтор Стрингер рассказывает, что британский военный истэблишмент относился к нему как к "буйному священнику" за то, что он поднял эту тему.

Необходимо ответить на три жизненно важных вопроса: как должна быть выстроена европейская безопасность, кто должен возглавить эти усилия, и какой военный потенциал должна получить Европа.

Первый вопрос довольно простой. Европа могла бы сохранить и взять на себя руководство Советом НАТО, который является главным директивным органом альянса, принимающим решения. Совет НАТО Европе знаком и привычен, он реально работает, и в отличие от ЕС, в его состав входят важнейшие союзники по альянсу, такие как Британия, Норвегия и Канада.

НАТО без Америки сохранит положение о взаимной обороне альянса, объявив, что нападение на одного будет считаться нападением на всех.

А потом начнется самая тяжелая работа. Европейским союзникам надо будет заполнить зияющую пустоту в военном потенциале, которая останется после ухода США, одновременно ускорив развитие военной промышленности далеко за рамки текущих планов.

Двум союзницам, обладающим ядерным оружием, Британии и Франции, наверняка придется расширить свои арсеналы. Все это потребует огромного увеличения расходов на оборону, вынуждая европейские правительства принимать мучительные бюджетные решения.

Но перед тем, как они выйдут на этот рубеж, им придется решить более глубокий, почти философский вопрос.

Кто будет руководить?

Наряду с огромной, непреодолимой военной мощью самый ценный вклад Америки в НАТО заключается в ее бесспорном лидерстве. "Каждая европейская держава была счастлива играть вторую скрипку, пока первой скрипкой была Америка", — говорит Стрингер.

Переходя от музыкальной к спортивной аналогии, надо сказать, что они были счастливы иметь Америку в качестве тренера команды, решив: "Вот так мы и будем воевать в следующей войне. Вот так мы все и организуем. Так оно и будет".

Стрингер также отмечает, что Америка фактически была капитаном команды, возглавляющим игру на поле. Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, являющийся высшим натовским военачальником, всегда был американцем.

Бывший офицер ВМС Британии Том Шарп указывает на уникальную способность Америки разрешать разногласия между союзниками не только в главном штабе, но и на местах. "Американцы заставили меня помириться с французскими офицерами", — говорит он, вспоминая разногласия между морскими офицерами королевского флота и их коллегами-галлами.

"А когда американцы поступают так, вы обращаете на это внимание. Намек был очень толстый: „Парни, мы рады, что вы здесь, но мы обеспечиваем 85 процентов боевой мощи, и поэтому — равняйсь, смирно“. И вы это делаете".

Итак, кто будет осуществлять руководство после Америки? Ни одна европейская страна не способна сыграть эту роль. Взять пример можно с лорда Каслри, занимавшего пост министра иностранных дел Великобритании, и с его австрийского коллеги Клеменса фон Меттерниха, которые вместе помогли стабилизировать Европу после разгрома Наполеона в 1815 году.

На Венском конгрессе они разработали решение под названием "Концерт Европы", в рамках которого ведущие державы взяли на себя коллективную ответственность за сохранение мира.

Европейские военные державы

Без Америки как минимум четырем или пяти странам придется выступить вперед, чтобы осуществлять руководство в сфере европейской безопасности.

Первая страна — это Германия, у которой не только крупнейшая в Европе экономика, но и самый большой оборонный бюджет — почти 70 миллиардов фунтов стерлингов в 2024 году, что стало результатом удвоения военных расходов с 2014 года. Канцлер Фридрих Мерц ослабил конституционный лимит на заимствования ради создания того, что он называет "самой мощной регулярной армией в Европе".

Вторая страна — Франция, ядерная держава с боеспособными вооруженными силами и традиционно скептическим отношением к лидерству Америки в НАТО. Президент Эммануэль Макрон имеет полное право испытывать удовлетворение от того, что он был первым европейским лидером, призвавшим континент к "стратегической автономии".

Еще один член большой тройки — это Британия, которая обладает силами ядерного сдерживания в виде "Трайдентов" и очень эффективными, хотя и значительно сокращенными вооруженными силами. Но выход Британии из ЕС может ослабить ее лидерские возможности. Британии также будет трудно, а то и невозможно уменьшить свою зависимость от США, возникшую благодаря уникальным тесным связям с американской армией, разведкой и ядерными силами.

У Европы теперь есть и четвертая военная держава в лице Польши, которая тратит на оборону больше любого другого члена НАТО (4,5% ВВП в прошлом году) и обладает третьими по величине вооруженными силами в альянсе.

Еще есть Финляндия и Швеция, совсем недавно вступившие в альянс. Благодаря десятилетиям нейтралитета они кое-что знают о том, как управлять самостоятельными и внушительными вооруженными силами без американского надзора.

И наконец, есть джокер в колоде: Украина. Изо всех сил сражаясь с начавшей полномасштабные боевые действия российской армией, Украина сейчас имеет самые многочисленные и закаленные в боях вооруженные силы в Европе, обладающие уникальными навыками и опытом.

Стрингер и О’Брайен предполагают, что первым верховным главнокомандующим в НАТО без Америки должен стать польский генерал. Это покажет России, что Европа серьезно относится к защите своего восточного фланга. Такое назначение следует сбалансировать назначением на пост гражданского генерального секретаря человека из Западной Европы.

Неформальное управление из пяти или шести европейских стран смогло бы взять на себя американские функции лидера и ответственность за руководство новым альянсом.

Даже просто печатая эти слова, понимаешь, что любое решение потребует огромной дипломатической зрелости, а также небывалого единения и государственной мудрости от оказавшихся в осаде европейских стран.

Зависимость от американских "факторов содействия"

На бумаге общие военные расходы Европы, составившие в 2024 году 340 миллиардов фунтов стерлингов, были в три с лишним раза больше, чем у России, которая потратила на эти цели 110 миллиардов фунтов стерлингов. Тем не менее, благодаря огромным объемам производства российского военно-промышленного комплекса при более низких производственных затратах Кремль на выделенные деньги покупает гораздо больше оружия, чем Европа.

С поправкой на "паритет покупательной способности" военные расходы России в 2024 году были примерно равны расходам всей Европы, согласно данным Международного института стратегических исследований.

Но даже этот обнародованный показатель льстит Европе, поскольку ее расходы на оборону поделены между десятками стран, каждая из которых стремится поддержать свою собственную оборонную промышленность и удовлетворить потребности своих собственных вооруженных сил.

Если на вооружении Америки 33 типа систем оружия по 10 основным категориям, включая истребители, танки и подводные лодки, то европейские страны содержат не менее 174 разных систем, для каждой из которых есть свои требования по материально-техническому обеспечению и обучению.

Результатом является то, что хотя расходы на оборону в Европе резко увеличиваются, на выходе она получает гораздо меньше военной мощи, чем Россия или Америка могли бы получить за те же капиталовложения.

И даже эта техника, поступая в войска, часто зависит от огромного множества ресурсов, которые в настоящее время в больших масштабах предоставляет только Америка. Эти жизненно важные "факторы содействия" включают спутниковое наблюдение, тяжелые транспортные самолеты, дальнее радиолокационное обнаружение и управление, дозаправку в воздухе и многое другое.

Чтобы эффективно воевать без Америки, европейские страны должны будут воспроизвести эти возможности, причем в максимально возможных объемах. Им также придется развивать свою оружейную промышленность и восстанавливать запасы снарядов и боеприпасов, выходя далеко за рамки сегодняшних планов.

Это означает восстановление буквально всего, от военно-медицинской службы до транспорта и тылового обеспечения — и даже возможное восстановление призыва на военную службу, как это уже сделала Швеция. Это нужно для того, чтобы подготовиться к затяжному конфликту, который Россия навязала Украине.

Нужны масштабные инвестиции

В настоящее время европейские армии могут эффективно сражаться с российскими войсками, но всего несколько дней или недель, после чего у них закончатся боеприпасы и иссякнут возможности для восстановления сил и средств.

Грандиозная задача возродить военное могущество континента, чтобы компенсировать утрату гарантий безопасности со стороны Америки, может быть решена за годы, если не за десятилетия, а расходы составят десятки или даже сотни миллиардов фунтов сверх существующих предложений.

Это означает, что каждая европейская страна должна будет вкладывать гораздо больше средств в оборону, встав перед мучительным выбором приоритетов. Не исключено, что это негативно отразится на жизнеспособности общественного устройства Европы.

На данный момент Британия отстает больше всех, потратив в этом году на оборону всего 2,4% ВВП. Это в два раза меньше, чем у Польши, и значительно меньше, чем у Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы, которые уже вышли на 3%.

Сэр Кир Стармер твердо пообещал достичь 2,5 процента в следующем году и 3,5% к 2035 году, но не более того. Этого может оказаться недостаточно, даже если Америка сохранит свою приверженность НАТО. Если Трамп уйдет, этих показателей Британии будет совершенно недостаточно.

"Нам в этом случае пришлось бы вернуться к уровням оборонных расходов, какие были в 1970-х и 1980-х годах — 5 или 6% ВВП, а не 2,5%, — говорит Форман. — Станет ли Стармер тем человеком, который сможет это обеспечить?"

Но даже этих средств может оказаться недостаточно, учитывая то, что приверженность Америки НАТО в 1970-х и 1980-х годах была неоспорима.

Замена американскому ядерному зонтику

Есть еще один фактор, который может нарушить все расчеты. Если Америка аннулирует свои гарантии безопасности, Британия станет единственной ядерной державой, чьи силы сдерживания официально предназначены для защиты НАТО. На данный момент у Франции таких обязательств в области ядерного сдерживания нет.

Тем не менее, у Британии всего лишь 200 ядерных боеголовок, в то время как у России 6000. Даже если Франция внесет изменения в свою доктрину и обязуется защищать Европу своими силами ядерного сдерживания, она сможет внести в общую копилку всего около 300 боеголовок.

Чтобы Европа смогла восполнить утрату американского ядерного зонтика, Британии и Франции наверняка придется существенно увеличивать свои арсеналы и вкладывать средства в более широкий спектр вооружений, включая тактические атомные бомбы, чтобы расширить свои возможности и варианты действий в случае кризиса.

В своей нынешней конфигурации британские и французские силы сдерживания достаточно внушительны и могут заставить Москву задуматься, если российские руководители поверят в существование реальной опасности того, что британский премьер-министр и французский президент готовы отдать приказ о нанесении ядерных ударов, а также к колоссальному удару возмездия. "Я думаю, что ядерное оружие меняет российские расчеты, и так происходит с 1945 года", — говорит Форман.

Будет ли достаточно одних только британских и французских средств сдерживания? "Их, конечно же, достаточно для того, чтобы покончить с цивилизацией в западной части России, что является критерием, — резко отвечает Форман. — Но мы лишимся целого ряда возможностей".

Что будут делать русские?

Ну да Бог с ней, с внешней угрозой. Но как насчет опасности повторного воспламенения замороженных конфликтов внутри Европы? Американское давление в рамках НАТО помогло сдержать противостояние между Грецией и Турцией.

Благодаря общему влиянию Вашингтона удалось сохранить мир в Косово и на Балканах, погасить ссоры Венгрии с соседями, такими как Румыния, по поводу вызывающего озлобление территориального урегулирования в ходе Первой мировой войны. "Для Румынии Венгрия остается частью ЕС, а НАТО предотвращает возникновение серьезных конфликтов", — говорит Оана Попеску-Замфир из бухарестского аналитического центра GlobalFocus. Без Америки Европе пришлось бы неоднократно предотвращать возобновление этих споров.

Все это вызывает еще один вопрос. Даст ли Россия Европе передышку, во время которой она сможет набраться сил? Разве Владимир Путин не сделает все возможное, чтобы реанимировать эти спящие конфликты?

Неужели у него не возникнет искушение воспользоваться исторической возможностью, чтобы нанести мощный удар заранее в целях завершения того, что он рассматривает как восстановление Российской империи?

Профессор российской политики из Королевского колледжа в Лондоне Сэм Грин указывает на менее драматичную возможность. "Зачем России что-то делать? — спрашивает он. — Она может просто сидеть и наслаждаться этим. Если Россия начнёт наземную войну в Европе за пределами Украины, она столкнется с ответной реакцией европейских армий. Что это будет за реакция — неизвестно, как неизвестен и исход для России. В ближайшем будущем Россия будет испытывать неприязнь к рискам, и даже не попытается это сделать".

"Путин может увидеть великолепную возможность"

Другие считают, что соблазн напасть на покинутую Европу, скорее всего, путем вторжения в прибалтийские государства, будет слишком силен, и Путин не сможет ему противостоять.

"Если возникнет кризис в НАТО, если европейские страны поссорятся с Соединенными Штатами, то Россия может увидеть в этом великолепную возможность и попытается сделать это даже без прекращения военных действий на Украине", — утверждает Загороднюк.

"Если Россия решит напасть на прибалтийские государства, она будет использовать тактику небольших групп с применением беспилотников для изоляции части оспариваемой территории, чтобы силы НАТО не могли даже приблизиться к ней. Они сделают это очень хорошо, потому что они именно этим здесь и занимаются, как и мы. Но европейские войска ничего об этом не знают".

Трамп просто выдвинул на первый план то, что было очевидно в течение многих лет.

Европейское руководство оказалось сейчас на перепутье. Оно должны решить: объединиться и сосредоточить силы, необходимые для защиты интересов их стран в мире без правил, или выбрать более легкий, но все более опасный путь, продолжая делать все, как и раньше, сохраняя раздробленность, уязвимость, и довольствуясь гораздо меньшим международным влиянием, чем может дать их совокупный геополитический вес.

Если европейские руководители не возвысятся до уровня происходящих событий, то, как сказал Зеленский, "Европа вечно будет реагировать, не успевая за новыми опасностями и атаками".