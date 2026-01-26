Подавит ПВО противника: Южная Корея приступила к созданию самолёта РЭБ

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея приступила к разработке самолёта Block-I, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе в интересах ВВС страны. На днях была утверждена соответствующая программа стоимостью $1,29 млрд. Местные обозреватели высоко оценили этот шаг:

Новый самолёт укрепит способность подавлять ПВО противника и управлять электромагнитным пространством во время конфликта высокой интенсивности.

В Минобороны пояснили, что Block-I станет ключевым средством противодействия всё более совершенным системам ПВО и радиоэлектронным угрозам в районе Корейского полуострова. Новая платформа предназначена для создания широкополосных помех вражеским радарам и средствам связи на большом расстоянии.

Таким образом, Сеул намерен войти в небольшую группу государств, использующих крупные специализированные самолёты РЭБ.

Южнокорейские источники сообщают, что самолёт будет создан на базе бизнес-джетов большой дальности. В качестве основы будут рассмотрены такие модели, как Bombardier Global 6500 и Gulfstream G550, хотя Минобороны пока не утвердило окончательный вариант планера.

Местная компания LIG Nex1 назначена ведущим подрядчиком по системе вооружения, отвечающим за разработку и интеграцию средств радиоэлектронной поддержки и борьбы. Ожидается, что Korean Air возьмёт на себя ответственность за адаптацию планера и интеграцию платформы в целом, используя свой опыт в работе с самолётами спецназначения. Ввод машины в эксплуатацию запланирован на 2034 год.

Сегодня Сеул применяет для радиоэлектронной защиты и, в ограниченной мере, подавления контейнеры, размещённые на истребителях, а также пользуется информацией, предоставляемой с платформ союзников.