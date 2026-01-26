Войти
Военное обозрение

Подавит ПВО противника: Южная Корея приступила к созданию самолёта РЭБ

420
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея приступила к разработке самолёта Block-I, специализирующегося на радиоэлектронной борьбе в интересах ВВС страны. На днях была утверждена соответствующая программа стоимостью $1,29 млрд. Местные обозреватели высоко оценили этот шаг:

Новый самолёт укрепит способность подавлять ПВО противника и управлять электромагнитным пространством во время конфликта высокой интенсивности.

В Минобороны пояснили, что Block-I станет ключевым средством противодействия всё более совершенным системам ПВО и радиоэлектронным угрозам в районе Корейского полуострова. Новая платформа предназначена для создания широкополосных помех вражеским радарам и средствам связи на большом расстоянии.

Таким образом, Сеул намерен войти в небольшую группу государств, использующих крупные специализированные самолёты РЭБ.

Южнокорейские источники сообщают, что самолёт будет создан на базе бизнес-джетов большой дальности. В качестве основы будут рассмотрены такие модели, как Bombardier Global 6500 и Gulfstream G550, хотя Минобороны пока не утвердило окончательный вариант планера.

Местная компания LIG Nex1 назначена ведущим подрядчиком по системе вооружения, отвечающим за разработку и интеграцию средств радиоэлектронной поддержки и борьбы. Ожидается, что Korean Air возьмёт на себя ответственность за адаптацию планера и интеграцию платформы в целом, используя свой опыт в работе с самолётами спецназначения. Ввод машины в эксплуатацию запланирован на 2034 год.

Сегодня Сеул применяет для радиоэлектронной защиты и, в ограниченной мере, подавления контейнеры, размещённые на истребителях, а также пользуется информацией, предоставляемой с платформ союзников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
Bombardier
General Dynamics
LIG Nex1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"