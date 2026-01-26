Войти
В Петербурге штурманы отметили 325-ю годовщину Дня штурмана ВМФ

Фрегат «Орел» на шпиле санкт-петербургского Адмиралтейства
Фрегат «Орел» на шпиле санкт-петербургского Адмиралтейства.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Profсssor Caпetaker

В этот день также исполнилось 325 лет со дня образования Военно-морского института - Морского корпуса Петра Великого в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. День штурмана отпраздновали специалисты штурманской службы в Санкт-Петербурге в 325-ю годовщину образования праздника, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 25 января, специалисты штурманской службы Военно-морского флота отмечают 325-ю годовщину образования своего профессионального праздника - Дня штурмана ВМФ. В преддверие праздника в Главном Адмиралтействе состоялась церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих и победителей навигационного конкурса среди военно-морских учебных заведений", - говорится в сообщении.

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ, на борту учебного корабля "Перекоп" провели конкурс среди курсантов. В состязаниях приняли участие учащиеся из девяти образовательных организаций. 1-е место в командном зачете среди высших военно-морских учебных заведений заняла команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова. За 1-е место среди довузовских образовательных организаций была награждена команда филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке.

В личном зачете в навигационном конкурсе среди курсантов высших военно-морских учебных заведений награждены за 1-е место курсант Д. В. Хитрун (ТОВВМУ им. С. О. Макарова), за 2-е место курсант Д. П. Юдин (ЧВВМУ им. П. С. Нахимова), за 3-е место курсант А. М. Морозов (ВМИ ВУНЦ ВМФ "ВМА"). За золото в навигационном конкурсе среди воспитанников довузовских образовательных организаций заместитель Главнокомандующего ВМФ наградил нахимовца П. Клочко (НВМУ в Санкт-Петербурге), за 2-е место нахимовца Я. Козлова (НВМУ во Владивостоке) и за 3-е место нахимовца В. Шестакова (НВМУ в Калининграде).

Образование Военно-морского института

В этот день также исполнилось 325 лет со дня образования Военно-морского института - Морского корпуса Петра Великого в Санкт-Петербурге. Эта дата считается и днем рождения военно-морского образования России, отметили в военном ведомстве.

"От имени главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева личный состав корпуса поздравил начальник Главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов. Он отметил значение Морского корпуса Петра Великого в подготовке кадров для Военно-Морского Флота, подчеркнув, что за всю историю учебного заведения из этих стен была выпущена целая плеяда выдающихся флотоводцев и адмиралов, которые оказали большое влияние на развитие и становление флота", - сообщили в Минобороны.

После митинга на парадном дворе Морского корпуса состоялась торжественная церемония возложения цветов к обелиску Памяти "Фрунзенцам, геройски павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины". Чествование выпускников продолжилось на набережной Лейтенанта Шмидта у памятника русскому мореплавателю, адмиралу Ивану Крузенштерну, где офицеры и курсанты возложили цветы к памятнику. Также в зале Революции прошло торжественное собрание, на котором прозвучали доклады об истории и становлении Морского корпуса Петра Великого.

Завершилась серия праздничных мероприятий полуденным выстрелом из орудия, установленного на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и возложением цветов и венков к захоронению Петра Первого в Петропавловском соборе. 

