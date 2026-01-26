«Одержана победа над Airbus»: США снова «подвинули» Францию на оружейном рынке

Французский авиагигант Airbus в последние годы постоянно теряет на оружейном рынке клиентов, которых в последний момент уводит американская оборонка.

Так, в 2016 году новое правительство Польши внезапно разорвало сделку на этапе офсетных переговоров по закупке 50 многоцелевых вертолётов Airbus H225M Caracal на сумму около $3,5 млрд. Варшава заявила, что Париж «предложил плохие условия для польских заводов», и приобрела американские S-70i Black Hawk.

Но дело даже не в покупке новой техники, так как значительная доля маржи приходится на этап её обслуживания. И здесь дела у Airbus совсем плохи – уже имеющиеся клиенты отказываются от эксплуатации французских машин. Например, Австралия списала парки вертолётов MRH-90 Taipan и Tiger (заменив их американскими UH-60M Black Hawk и Apache), Норвегия отказалась от NH90 (приобретя у США MH-60R Seahawk).

Неважно обстоят дела и за пределами «западного мира». В последние годы Мексика регулярно упоминалась как потенциальный заказчик военно-транспортного самолёта A400M Atlas для замены устаревшего C-130E/K Hercules. Париж предвкушал сделку, учитывая сложные отношения страны с США, особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В ноябре даже официально сообщалось, что ВВС Мексики проявляли большой интерес к A400M, вплоть до рассмотрения возможности приобретения двух машин.

Однако на днях компания Lockheed Martin объявила о заключении с Мексикой контракта на закупку как минимум одного C-130J-30 Super Hercules:

Это делает Мексику первой страной в Латинской Америке, эксплуатирующей этот самолёт.

Во французской прессе не скрывают своего разочарования:

C-130J от Lockheed Martin одержал победу над Airbus A400M в Мексике. Печально, но это уже тренд. США снова «подвинули» нас.