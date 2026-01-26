Войти
Военное обозрение

Закат концепции универсальной плавающей БМП: защита от дронов для ZBL-08 НОАК

451
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сухопутные войска НОАК делятся по «весовым категориям», каждой из которых соответствует своя основная боевая машина. В лёгких бригадах это бронеавтомобили типа Dongfeng Mengshi (аналог Humvee или «Тигра»); в тяжёлых – БМП ZBD-04A (похожа на БМП-3, но с местной спецификой), действующая вместе с танками Тип 99А; в средних – плавающая БМП ZBL-08 8х8.

ZBL-08 (и машины на её базе) является самой массовой современной бронемашиной НОАК: всего было выпущено более 6 тыс. единиц всех модификаций. Учитывая боевой опыт ВС РФ, китайское командование разрабатывает набор защитных решёток для этой БМП, который позволит хоть в какой-то мере обезопасить машину от дронов.

В сети были выложены части соответствующего патента. Судя по публикации, это модульная система, состоящая из щитов, установленных вокруг башни и по бокам корпуса и покрывающих около 80% поверхности машины. Решётки защищают наиболее уязвимые участки, такие как колёса, десантный отсек и кабину экипажа. Все элементы крепятся к имеющимся болтовым соединениям корпуса и башни, что устраняет необходимость в сверлении и сварке.

Источник изображения: topwar.ru

Боковые сетки выполнены на петлях (откидными). Это облегчает монтаж, хранение и транспортировку. Перед фронтом башни оставлено свободное пространство, необходимое для работы орудия.

Имеющиеся на сейчас решения прикрывают ZBL-08 примерно на 40%, оставляя, в частности, открытыми колёса, при поражении которых машина фактически теряет работоспособность. Поэтому работы в этом направлении продолжаются, что подтверждает обнародованный патент.

Примечательно, что в таком «обвесе» ZBL-08, скорее всего, потеряет мореходность. Сетки создают в воде большое сопротивление; даже если машина удержится наплаву, она будет двигаться с крайне низкой скоростью. Нагромождение сеток на башне и носу смещает центр тяжести вверх, что делает плавающую машину крайне неустойчивой – она может перевернуться от небольшой волны.

По всей видимости, это очередной сигнал о закате концепции универсальной плавающей БМП. НОАК стремится сохранить теоретическую плавучесть ZBL-08, оборудуя её быстросъёмными противодроновыми решётками и накладной модульной бронёй, которые можно демонтировать в короткие сроки и отправить БМП пересекать водные преграды. Но очевидно, что китайцы готовятся к боям в зоне активного применения БПЛА, где плавучесть – это непозволительная роскошь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
HMMWV
ZTZ99
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"