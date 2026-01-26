Закат концепции универсальной плавающей БМП: защита от дронов для ZBL-08 НОАК

Источник изображения: topwar.ru

Сухопутные войска НОАК делятся по «весовым категориям», каждой из которых соответствует своя основная боевая машина. В лёгких бригадах это бронеавтомобили типа Dongfeng Mengshi (аналог Humvee или «Тигра»); в тяжёлых – БМП ZBD-04A (похожа на БМП-3, но с местной спецификой), действующая вместе с танками Тип 99А; в средних – плавающая БМП ZBL-08 8х8.

ZBL-08 (и машины на её базе) является самой массовой современной бронемашиной НОАК: всего было выпущено более 6 тыс. единиц всех модификаций. Учитывая боевой опыт ВС РФ, китайское командование разрабатывает набор защитных решёток для этой БМП, который позволит хоть в какой-то мере обезопасить машину от дронов.

В сети были выложены части соответствующего патента. Судя по публикации, это модульная система, состоящая из щитов, установленных вокруг башни и по бокам корпуса и покрывающих около 80% поверхности машины. Решётки защищают наиболее уязвимые участки, такие как колёса, десантный отсек и кабину экипажа. Все элементы крепятся к имеющимся болтовым соединениям корпуса и башни, что устраняет необходимость в сверлении и сварке.

Боковые сетки выполнены на петлях (откидными). Это облегчает монтаж, хранение и транспортировку. Перед фронтом башни оставлено свободное пространство, необходимое для работы орудия.

Имеющиеся на сейчас решения прикрывают ZBL-08 примерно на 40%, оставляя, в частности, открытыми колёса, при поражении которых машина фактически теряет работоспособность. Поэтому работы в этом направлении продолжаются, что подтверждает обнародованный патент.

Примечательно, что в таком «обвесе» ZBL-08, скорее всего, потеряет мореходность. Сетки создают в воде большое сопротивление; даже если машина удержится наплаву, она будет двигаться с крайне низкой скоростью. Нагромождение сеток на башне и носу смещает центр тяжести вверх, что делает плавающую машину крайне неустойчивой – она может перевернуться от небольшой волны.

По всей видимости, это очередной сигнал о закате концепции универсальной плавающей БМП. НОАК стремится сохранить теоретическую плавучесть ZBL-08, оборудуя её быстросъёмными противодроновыми решётками и накладной модульной бронёй, которые можно демонтировать в короткие сроки и отправить БМП пересекать водные преграды. Но очевидно, что китайцы готовятся к боям в зоне активного применения БПЛА, где плавучесть – это непозволительная роскошь.