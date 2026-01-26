Войти
Чехия собирается заменить угольные ТЭС на модульные мини-АЭС

Источник изображения: topwar.ru

Чехия планирует реализовать «энергетическую революцию». Основной этап её заключается в замене угольных электростанций (ТЭС) на мини-АЭС.

Для этих целей Чехия, власти которой ещё несколько лет назад заявляли, что никаких инвестиций в атомную энергетику они делать не собираются, теперь планируют закупить модульные атомные реакторы (МАР) – MMP. Они же - модульные ядерные реакторы (МЯР).

МАРы будут установлены в Тушимице и Прунежуве - микрорайнах города Кадань. В Тушимице находится то, что осталось от ТЭС «Тушимице-1» после демонтажа 2005 года.

Там планируется разместить три реактора мощностью 470 мегаватт каждый. При этом проект – «в долгую». Первую энергию модульные атомные реакторы смогут выдать не ранее 2038 года. Планируемый срок эксплуатации – до конца века.

Проект поддерживается чешской энергетической компанией ČEZ, которая обеспечивает около 70 процентов электроэнергии страны и традиционно тесно связана с государством. ČEZ описывает мини-реакторы как «подходящую замену угольным электростанциям», способную обеспечить стабильную базовую нагрузку с низким уровнем выбросов углекислоты. Компания использует технологии Rolls-Royce SMR, британского дочернего предприятия известной группы компаний.

ČEZ владеет 20-процентной долей в Rolls-Royce SMR. Когда представителей компании журналисты спросили, насколько высок уровень безопасности для модульных мини-АЭС, там заявили, что он не уступает обычным атомным электростанциям.

Чешская пресса пишет, что официальная Прага с помощью мини-АЭС рассчитывает быстрее отойти от зависимости от российского газа, отказаться от угля и одновременно обеспечить ту генерацию, которую генерация с помощью солнца и ветра обеспечить не позволяет.

В Германии, обращая внимание на планы чешских соседей, теперь тоже размышляют, а не ошибочным ли было решение полного отказа от атомной энергетики. Напомним, что при активной работе «зелёных», включая Бербок, в кабмине Германия «топила» за полный отказ от АЭС и переход исключительно на «зелёную энергетику» - с ветровой и солнечной генерацией. Теперь ситуация может поменяться.

В качестве иллюстрации к материалу представлена принципиальная схема американского легководного модульного атомного реактора на 300 МВт.

