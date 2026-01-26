МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО

МИД не исключил учений с Минском по отработке применения нестратегического ЯО

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не исключает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил уже принимали участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России. В его ходе отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО. При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран", - заявил Полищук.