Войти
Военное обозрение

«Теперь в казармах бесплатный Wi-Fi»: министр армии США отчитался об успехах

406
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр армии США Дэниел Дрисколл, известный в России как участник переговоров по Украине, на страницах издания Defense News отчитался о достигнутых под его руководством успехах.

По его словам, должная подготовка к войне является залогом доминирования на поле боя. На оперативном уровне солдаты внедряют инновации и способствуют переменам (имеются в виду экспериментальные подразделения 25-й пехотной и 101-й воздушно-десантной дивизий). На ТВД постоянно командируются инженеры и программисты, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах и быстрее внедрять изменения.

Проведены фундаментальные реформы в области закупок, чтобы учитывать отзывы пользователей и предоставлять именно то, что нужно солдатам. Подготовка личного состава и подбор командного состава осуществляются в соответствии с принципом «гендерной нейтральности» (то есть без учёта пола). Повышены требования к внешнему виду, качеству выполнения задач и поведению.

Куда бы мы ни отправились, солдаты сообщают, что происходят ощутимые изменения. Они чувствуют это в своих подразделениях, и это невероятно воодушевляет.

На устранение недостатков в казармах выделены сотни млн долларов, теперь в них появляется бесплатный Wi-Fi. Запускаются пять столовых в «университетском стиле», где можно вкусно, полезно и недорого поесть.

Сокращена бюрократия, что позволило перенаправить средства с бесполезных трат и устаревших программ на необходимые проекты, такие как дроны, FUZE (ускоренная работа со стартапами) и ISV (создание лёгкого, высокомобильного внедорожника для перевозки пехотного отделения). Часть высвободившихся кадров была переведена в боевые подразделения.

По его словам, чтобы сохранить этот импульс реформ, необходимо, чтобы Конгресс продолжал поддерживать гибкое финансирование и усилия по модернизации, что даст возможность перейти от устаревших платформ к современным. Дрисколл подчеркнул, что без содействия властей воевать будет сложно:

Наши противники безжалостны и без колебаний бросят вызов нашему образу жизни. Американские солдаты готовы принять этот вызов, но они не справятся в одиночку.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"