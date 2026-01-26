Источник изображения: topwar.ru

Министр армии США Дэниел Дрисколл, известный в России как участник переговоров по Украине, на страницах издания Defense News отчитался о достигнутых под его руководством успехах.

По его словам, должная подготовка к войне является залогом доминирования на поле боя. На оперативном уровне солдаты внедряют инновации и способствуют переменам (имеются в виду экспериментальные подразделения 25-й пехотной и 101-й воздушно-десантной дивизий). На ТВД постоянно командируются инженеры и программисты, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах и быстрее внедрять изменения.

Проведены фундаментальные реформы в области закупок, чтобы учитывать отзывы пользователей и предоставлять именно то, что нужно солдатам. Подготовка личного состава и подбор командного состава осуществляются в соответствии с принципом «гендерной нейтральности» (то есть без учёта пола). Повышены требования к внешнему виду, качеству выполнения задач и поведению.

Куда бы мы ни отправились, солдаты сообщают, что происходят ощутимые изменения. Они чувствуют это в своих подразделениях, и это невероятно воодушевляет.

На устранение недостатков в казармах выделены сотни млн долларов, теперь в них появляется бесплатный Wi-Fi. Запускаются пять столовых в «университетском стиле», где можно вкусно, полезно и недорого поесть.

Сокращена бюрократия, что позволило перенаправить средства с бесполезных трат и устаревших программ на необходимые проекты, такие как дроны, FUZE (ускоренная работа со стартапами) и ISV (создание лёгкого, высокомобильного внедорожника для перевозки пехотного отделения). Часть высвободившихся кадров была переведена в боевые подразделения.

По его словам, чтобы сохранить этот импульс реформ, необходимо, чтобы Конгресс продолжал поддерживать гибкое финансирование и усилия по модернизации, что даст возможность перейти от устаревших платформ к современным. Дрисколл подчеркнул, что без содействия властей воевать будет сложно:

Наши противники безжалостны и без колебаний бросят вызов нашему образу жизни. Американские солдаты готовы принять этот вызов, но они не справятся в одиночку.