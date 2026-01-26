Риттер: Россия модернизировала силы ядерного сдерживания вследствие действий США

Россия модернизировала силы ядерного сдерживания вследствие действий Соединенных Штатов, сейчас они являются самыми современными в мире. Об этом РИА Новости заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Из-за действий США Россия модернизировала свои стратегические ядерные силы. На сегодняшний день российские силы ядерного сдерживания самые современные, самые опасные в мире», — выразил мнение эксперт.

Риттер отметил, что у Москвы имеется чрезвычайно разрушительное оружие с высокой живучестью, способное побороть любую систему противоракетной обороны, которой Штаты обладают или намерены обзавестись, а появление в российском арсенале «Орешника» стало настоящим прорывом. Тем временем американский арсенал стратегических вооружений значительно устарел, а на производство новых ракет нужно крупное финансирование.

«Так что, говоря о балансе стратегических сил, сейчас Россия впервые за долгое время пользуется стратегическим преимуществом», — высказался Риттер.

Ранее экс-разведчик заявил, что недавний запуск «Орешника» закрепил за Россией доминирование над Западом в гонке вооружений XXI века. Как указал Риттер, получение такого оружия стало козырем России в обеспечении стратегической безопасности в отношениях с Западом.