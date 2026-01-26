Войти
ТАСС

Грузовой дрон "Горыныч" с управлением по оптоволокну начали применять в зоне СВО

Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

В НПЦ "Сварог" рассказали, что аппарат способен нести полезную нагрузку до 10 кг на дистанцию до 15 км

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Оптоволоконную версию 15-дюймового грузового FPV-дрона "Горыныч", устойчивую к воздействию средств РЭБ, начали применять в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в научно-производственном центре "Сварог".

"В зону СВО поступила обновленная версия грузового FPV-дрона "Горыныч". Также аппарат может работать на оптоволокне. Оптоволоконная версия при полете не передает никакие радиосигналы, дрон нельзя заглушить при помощи РЭБ. Кроме того, нельзя, как в случае применения обычного дрона, через видеоканал монитора увидеть, где находится дрон. После доставки груза по оптоволокну оператор может сбросить катушку и вернуться обратно при помощи управления по радиоканалу", - сообщили в организации.

В НПЦ "Сварог" уточнили, что "Горыныч" способен нести полезную нагрузку до 10 кг на дистанцию до 15 км, при меньшей полезной нагрузке - до 30 км. "На основе обратной связи от подразделений мы улучшили изделие. К примеру, в том числе сделали в раме посередине съемный блок, чтобы можно было производить ремонт и менять электронику без разбора рамы. Также теперь дрон имеет возможность летать в автоматическом режиме по точкам и оснащен системой антиспуфинга", - добавили в организации.

Дрон, как отметили в НПЦ, также поставляется в комплектации со сбросом под мины ТМ-62. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
