Войти
Вестник Мордовии

По врагу ударили новыми тяжелыми ракетами Х-32, разгоняющимися до 5400 км/ч

538
0
+2

Источник изображения: Фото: Jno

В уничтожении объектов критической энергетической инфраструктуры киевского режима были задействованы новые крылатые ракеты Х-32. Об этом пишут в социальных сетях.

Это оружие было применено дальними сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла. Несколько таких самолетов, как писали, зашли с севера и где-то около трех часов ночи 24 января произвели запуск средств поражения.

Первоначально сообщали, что по врагу ударили Х-22, но потом, опять же в социальных сетях, уточнили, что во врага полетели "тридцать вторые".

Якобы, это вообще первое применение таких средств "воздух-земля" по целям в украинской столице.

Этой крылатой ракетой предполагалось заменить разработанные еще в Советском Союзе Х-22 - долгое время являвшиеся штатными для Ту-22М3, имеющие в странах НАТО обозначение Backfire.

Если предшественница летела на шесть сотен километров, то ее сменщица может бить на тысячу. Во время полета она способна делать броски на высоту в сорок километров. При этом максимальная скорость достигает 5400 километров в час. Значительно доработаны точностные характеристики. Масса боевой части - около тонны. Длина - более одиннадцати метров.

При этом сами необандеровцы неоднократно жаловались, что они практически не обладают возможностями по перехвату таких ракет.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"