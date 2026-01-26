Источник изображения: Фото: Jno

В уничтожении объектов критической энергетической инфраструктуры киевского режима были задействованы новые крылатые ракеты Х-32. Об этом пишут в социальных сетях.

Это оружие было применено дальними сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла. Несколько таких самолетов, как писали, зашли с севера и где-то около трех часов ночи 24 января произвели запуск средств поражения.

Первоначально сообщали, что по врагу ударили Х-22, но потом, опять же в социальных сетях, уточнили, что во врага полетели "тридцать вторые".

Якобы, это вообще первое применение таких средств "воздух-земля" по целям в украинской столице.

Этой крылатой ракетой предполагалось заменить разработанные еще в Советском Союзе Х-22 - долгое время являвшиеся штатными для Ту-22М3, имеющие в странах НАТО обозначение Backfire.

Если предшественница летела на шесть сотен километров, то ее сменщица может бить на тысячу. Во время полета она способна делать броски на высоту в сорок километров. При этом максимальная скорость достигает 5400 километров в час. Значительно доработаны точностные характеристики. Масса боевой части - около тонны. Длина - более одиннадцати метров.

При этом сами необандеровцы неоднократно жаловались, что они практически не обладают возможностями по перехвату таких ракет.

Лев Романов