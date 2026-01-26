Politico: США считают свои гарантии безопасности Украины важнее европейских

Источник газеты назвал усилия "коалиции желающих" в этом направлении "милыми" и отметил, что у Европы есть "пара вертолетов" и "пара военных"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что возможные гарантии безопасности Украины с их стороны имели бы большее значение, чем усилия на этом направлении так называемой коалиции желающих из Европы. Оценку неназванного представителя администрации президента США Дональда Трампа привела газета Politico.

"Усилия "коалиции желающих" - это мило. У них пара вертолетов, пара военных и пара гарантий тут и там, но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности", - приводит газета слова источника по завершении в Абу-Даби трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины.

6 января во встрече "коалиции желающих" в Париже участвовали, в частности, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, а также Владимир Зеленский. Впервые на таком совещании присутствовали представители США. В декларации, принятой участниками коалиции, говорится о намерении сформировать многонациональные военные силы, которые могут быть направлены на Украину по завершении конфликта, а также о готовности продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, в том числе путем поставок вооружений и военной техники. Кроме того, по итогам совещания президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении разместить на украинской территории иностранный воинский контингент.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как сообщило со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters, начало следующего раунда переговоров с участием представителей России, США и Украины запланировано в Абу-Даби на 1 февраля.