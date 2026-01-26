Премьер Чехии подтвердил отказ продавать самолеты L-159 Украине

Так Андрей Бабиш отреагировал на слова начальника генштаба чешской армии генерала Карела Ржехки, который заявил, что, с его точки зрения, передача Киеву четырех L-159 не повлияла бы на безопасность республики

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил, что его страна не продаст Украине легкие учебно-боевые самолеты L-159.

"Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт", - приводит новостной портал Idnes слова Бабиша. Так он отреагировал на слова начальника генштаба чешской армии генерала Карела Ржехки, который заявил журналистам, что, с его точки зрения, передача Украине четырех L-159 не повлияла бы на безопасность Чехии.

16 января чешский президент Петр Павел предложил Киеву купить несколько L-159. Впоследствии информационное агентство ČTK сообщило, что входящее в действующую правительственную коалицию Чехии политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") выступило против продажи самолетов Украине, а позднее сам премьер Чехии заявил, что их продавать не будут.