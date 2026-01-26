Американская компания предложила концепт палубного истребителя SM-39 Razor

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Stavatti Aerospace предложила концепт самолёта SM-39 Razor в качестве нового палубного истребителя, который ВМС США намерены получить в рамках программы F/A-XX или NCAD («перспективные системы обеспечения господства в воздухе для авианосного флота»). Новый самолёт призван заменить F/A-18E/F Super Hornet в 2030-х годах.

Конгресс давит на военное ведомство, заставляя принять решение и сделать выбор в отношении будущей платформы. После исключения Lockheed Martin из конкурса в нём остались только Boeing и Northrop Grumman.

Как утверждает разработчик, при закупке 600 предлагаемых им самолётов цена составит $85 млн, а весь парк обойдётся в $51 млрд. Поставки будут осуществляться в период с 2031 по 2037 год. Для производства самолётов предлагается создать в США новый завод с 1600 квалифицированными рабочими местами, способный выпускать до 200 машин в год.

Источник изображения: topwar.ru

SM-39 Razor будет иметь три внутренних отсека – один для 20-мм пушки M61A2 Vulcan с БК на 1000 патронов; передний отсек длиной около 162 дюймов (4,11 м) и грузоподъемностью 5 тыс. фунтов (2268 кг) предназначен для УРВВ большой и средней дальности или высокоточных бомб; средний отсек (в центральной части фюзеляжа) на 12 тыс. фунтов (5443 кг) – для револьверной (поворотной) ПУ, на которой разместится основное ударное вооружение (6 загоризонтных УРВВ или тяжёлые 2000-фунтовые бомбы типа JDAM). На 6-8 внешних узлах подвески будут располагаться более тяжёлые ударные и противокорабельные средства поражения. Общая грузоподъёмность конструкции составит 25 тыс. фунтов (11340 кг).

Источник изображения: topwar.ru

Разработчик намекает на возможную интеграцию перспективного энергетического оружия будущего, указывая на обширные внутренние источники питания и системы охлаждения, которые будут в состоянии поддерживать работу лазерных систем.

Самолёт сможет идти на сверхзвуковой крейсерской скорости (то есть без включения форсажа) выше 2,5 Маха (для сравнения, у F-22 этот показатель около 1,5–1,8 Маха), максимальная превысит 4 Маха. Тем самым машина фактически приблизится к гиперзвуковому перехватчику/ударнику. Как заявляет разработчик, данные скорости возможны благодаря турбовентиляторным двигателям со сверхвысокой степенью сжатия (и, возможно, элементами прямоточного цикла). Тактический радиус действия превысит 1200 морских миль.

Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели указывают по поводу столь амбициозного проекта:

Сможет ли компания Stavatti воплотить свою смелую идею в реально пригодный для использования на авианосцах самолёт, остаётся главным вопросом.

Со своей стороны отметим, что Stavatti Aerospace известна своими крайне амбициозными (и часто не доходящими до металла) проектами, например, истребителя M-300 Rapier с вертикальным взлетом, или M-160 с гиперзвуковой скоростью. Это небольшая частная компания, а не крупный оборонный гигант. Поэтому SM-39 Razor – это, скорее всего, «бумажный проект», который используется, чтобы привлечь внимание к себе и своим разработкам.