Применяемые ВСУ беспилотники V-BAT вооружат южнокорейской ракетой L-MDM

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Shield AI заявила, что выпускаемый ею БПЛА вертикального взлёта и посадки V-BAT будет вооружён малогабаритными ракетами с лазерным наведением L-MDM производства южнокорейской фирмы LIG Nex1.

L-MDM («недорогая многоцелевая ракета») разработана специально для применения с дронов. Полные характеристики изделия не разглашаются, но известно, что оно использует полуактивное лазерное наведение, что позволяет поражать как неподвижные, так и мобильные наземные цели, подсвеченные либо самим БПЛА, либо сторонним источником.

Ракета позиционируется как модульная, с упрощёнными механическим и цифровым интерфейсами, которые призваны сократить сроки интеграции с различными типами беспилотников.

Дрон V-BAT после взлёта по-вертолётному переходит из вертикального в горизонтальное положение. В любой момент V-BAT может снова перейти в стартовое положение для зависания над объектом (режим «упорного взгляда»), сохраняя при этом непрерывный обзор сенсорами.

Источник изображения: topwar.ru

Размах крыла составляет около 3,8 м, максимальная взлётная масса от 70 до 75 кг, грузоподъёмность до 18 кг. Время автономной работы в режиме наблюдения превышает 12 ч, высота полёта около 6000 м, скорость до 90 км/ч.

V-BAT в состоянии нести различные виды полезной нагрузки, в том числе электрооптические и инфракрасные сенсорные турели, тепловизоры, лазерные дальномеры и целеуказатели, которые необходимы для эффективного применения боеприпасов с лазерным наведением. Каналы передачи данных рассчитаны на работу в условиях ухудшения сигнала GPS и связи и частично полагаются на автономную работу бортовых систем.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА оборудован ПО Hivemind от Shield AI, которое позволяет выполнять задачи с минимальным участием оператора, включая навигацию, управление сенсорами и возвращение на базу в условиях помех или нестабильного подключения. При нанесении ударов такая автономность даёт возможность сократить время нахождения в зоне поражения, позволяя аппарату стремительно атаковать цели после их обнаружения, а затем покинуть поле боя без постоянного контроля со стороны человека.

Западные обозреватели отмечают по поводу вооружения V-BAT южнокорейской ракетой:

Актуальность такой интеграции обусловлена боевым опытом. Система V-BAT уже применяется ВСУ, в основном для разведки и наблюдения в условиях плотной РЭБ.