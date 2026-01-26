Представителей ВКС РФ включили в комиссии для защиты космических объектов

Речь идет об объектах госкорпорации Роскосмос и организаций ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители объединения Воздушно-космических сил РФ будут включаться в состав комиссий для защиты объектов госкорпорации Роскосмос и организаций ракетно-космической отрасли от беспилотников. Это следует из постановления правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"В состав комиссии также включаются представители объединения Воздушно-космических сил, включенных в перечень объектов (территорий) корпорации, организаций корпорации и организаций ракетно-космической промышленности, к обеспечению безопасности которых от беспилотных воздушных судов привлекаются объединения Воздушно-космических сил", - говорится в документе.

Соответствующий пункт внесен в постановление о требованиях к антитеррористической защищенности объектов и организаций Роскосмоса, а также организаций ракетно-космической промышленности.