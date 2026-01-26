Войти
Назван первый иностранный оператор российских «Орионов»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

Эфиопия стала первым иностранным оператором российских дронов «Орион»

Вооруженные силы Эфиопии стали первым иностранным оператором российских беспилотников большой продолжительности полета «Орион». На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».



На фотографии запечатлен дрон «Орион-Э» на фоне штурмовика Су-25 эфиопских военно-воздушных сил. На беспилотнике можно рассмотреть обозначение ОВ-1921, которое может быть названием модификации.

Судя по фото, поставленные Эфиопии «Орионы» заметно отличаются от российских. Они лишены точек подвески вооружения, а оптико-электронная станция смещена к носовой части беспилотника. Можно допустить, что Аддис-Абеба получила разведывательную модификацию «Ориона».

Ранее в январе концерн «Калашников» сообщил, что посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили уникальную адаптивность российского разведывательного беспилотника «СКАТ 350М». Аппарат способен работать при температуре до 45 градусов Цельсия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Эфиопия
Продукция
Орион БПЛА
Су-25
Проекты
БПЛА
