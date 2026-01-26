Войти
Военное обозрение

О закупке не сообщалось: самолёты Як-130 замечены на вооружении Эфиопии

456
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В преддверии празднования 90-летия ВВС Эфиопии на полях местного авиасалона Aviation Expo 2026 были продемонстрированы учебно-боевые самолёты Як-130, о закупке которых не сообщалось.

Их поставка осуществляется в рамках масштабного обновления авиапарка страны. Ранее, в начале 2024 года, страна уже получила российские истребители Су-30К и турецкие ударные БПЛА Akinci.

Су-30К принадлежат к «индийской» партии (из 18 единиц), которые Нью-Дели получил в 1990-х годах и в 2007 году вернул России в обмен на более совершенные Су-30МКИ. В 2013 году 12 таких же бортов за примерно $1 млрд купила Ангола. Перед передачей заказчику самолёты проходят капремонт и модернизацию (предположительно, в Белоруссии или России), что позволяет продлить их ресурс и обновить бортовое оборудование. На вооружении Эфиопии подтверждено наличие как минимум 3 единиц, хотя контракт предполагает поставку ещё 3 машин из той же партии.

Подготовка лётчиков Су-30 будет как раз осуществляться на Як-130, но эти УБС будут также использоваться в качестве лёгких штурмовиков для борьбы с наземными целями. Для Аддис-Абебы критически важны две функции Як-130: это возможность работы с грунтовых полос и наличие бортового комплекса обороны (средства РЭБ и устройство выброса ложных тепловых целей УВ-26М) для защиты от ПЗРК, которые всё чаще встречаются в руках различных повстанческих и террористических группировок.

Источник изображения: topwar.ru

Эфиопия получила базовую версию Як-130. При этом имеется новая модификация Як-130М, которая в конце 2025 года вышла на этап лётных испытаний. Она главным образом отличается установкой бортового радара БРЛС-130Р и оптико-прицельной станции СОЛТ-130К, что позволяет использовать ракеты с лазерным и спутниковым наведением.

Кроме Эфиопии, ставшей восьмым зарубежным оператором Як-130, данный самолёт состоит на вооружении Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Ангола
Бангладеш
Белоруссия
Вьетнам
Иран
Лаос
Мьянма
Россия
Эфиопия
Продукция
C-130
Су-30
Су-30К
Су-30МК
Як-130
Проекты
БПЛА
