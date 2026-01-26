Генерал ВС Венесуэлы: США использовали нашу страну для испытания оружия SES

Источник изображения: topwar.ru

В ходе захвата президента Венесуэлы в Каракасе американский спецназ якобы впервые применил некое новейшее секретное оружие для нейтрализации охраны главы Боливарианской республики. Чрезвычайно падкий до хвастовства, когда речь идет обо всем американском, президент США Дональд Трамп ранее прокомментировал слова об использовании спецподразделением Delta Force звукового оружия при похищении Мадуро.

Он подчеркнул, что Вашингтон обладает такими видами вооружений, о которых никто не знает, но детали раскрывать не стал, сославшись на секретность. На полях ВЭФ в Давосе американский лидер вновь затронул эту тему.

Две недели назад они увидели оружие, о котором никто никогда не слышал. Они не смогли сделать по нам ни единого выстрела.

Кто такие «они», Трамп не уточнил. По его словам, противник дал приказ стрелять по спецназу, но ничего не произошло — «все были в смятении».

Применение американским спецназом звукового оружия в ходе операции по захвату Мадуро подтвердил вице-президент по вопросам обороны и суверенитета, генерал-аншеф сухопутных войск ВС Венесуэлы Владимир Падрино Лопес (на фото). В ходе посещения Военной академии Венесуэлы (Academia Militar de Venezuela) по случаю празднования 200-летия победы в битве при Кальяо он заявил:

США испытали ранее не использованное (звуковое) оружие SES в атаке на Венесуэлу, используя нашу страну в качестве полигона для испытаний.

В этом заявлении генерала много чего примечательного. Начать с того, что он, как и большинство из чиновников и военных в окружении Мадуро, давно находится под санкциями США, в том числе по обвинениям в наркоторговле. В январе прошлого года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о вознаграждении в размере $15 млн за информацию, которая приведет к его аресту.

Однако после смены власти, когда врио президента стала бывшая вице-президент Родригес, Лопес, как и большинство в правительстве, сохранил должность и власть. Американцы «вдруг забыли» о том, что сейчас вообще могут без проблем арестовать и привлечь их к ответственности. Кстати, сама Родригес тоже проходит подозреваемой в США по связям с наркокартелями.

Что еще более примечательно, бывший министр обороны Венесуэлы и командующий оперативными стратегическими вооруженными силами (до этого начальник Генштаба) ВС Венесуэлы как раз отвечал за обеспечение безопасности президента республики на момент его захвата американским спецназом. Мадуро очень доверял Лопесу, который во время политического кризиса 2019 года и попытки государственного переворота остался верен присяге и президенту, сыграв одну из ключевых ролей в сохранении Мадуро у власти.

Однако, как известно, в ходе воздушного вторжения американцев и штурма резиденции Мадуро в Каракасе подразделением «Дельта» военные ВС Венесуэлы не оказали никакого сопротивления. Все системы ПВО, тысячи ПЗРК бездействовали, как и личный состав. Защитить главу государства пытались лишь кубинские телохранители, 32 из которых погибли. Причем, как утверждает Трамп, среди американского спецназа лишь несколько человек получили ранения.

Очень похоже, что подготовка операции по захвату Мадуро была не только военной. Тот самый «ослик с золотом» наверняка сыграл свою ключевую роль в превентивной нейтрализации любого военного сопротивления. Плюсом, что уже не вызывает сомнений, фактически соучастникам в похищении Мадуро из числа политиков и военных Венесуэлы наверняка было обещано снятие всех обвинений США.

Ну а то что касается американского «секретного звукового оружия», якобы примененного спецподразделением «Дельта» при захвате Мадуро, то очень похоже, что таким образом сохранившие власть предатели (именно так их и следует назвать) из числа окружения венесуэльского лидера по договоренности с США просто используют эту версию, дабы прикрыть свое бездействие и пособничество врагу.

Забавно, но в интернете по запросу «оружие SES» первой в выдаче идет отсылка на маркетплейс с игрушечным оружием. Правда, по данным на январь 2025 года, товары этого бренда отсутствуют в продаже.