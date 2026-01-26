«Мобильность и огневая мощь»: первые модернизированные ОБТ Leopard 1A5 Бразилии

Источник изображения: topwar.ru

Бразильское командование в 2020-2021 годах планировало провести модернизацию танков Leopard 1A5BR (116 единиц из 220 имеющихся). Военные рассматривали два варианта и выбрали в итоге более бюджетный, отказавшись от внесения радикальных изменений, таких как установка комплектов накладной брони (типа MEXAS или AMAP от немецкой компании IBD Deisenroth), замена башни на бельгийскую Cockerill 3105 или переход на 120-мм пушку.

Наряду с внесением многочисленных улучшений предполагалось сохранить нарезную 105-мм пушку L7A3, но усилить боевой потенциал танка за счёт установки панорамного прицела командира, который позволил бы ОБТ работать в полноценном режиме «охотник-убийца» (Hunter-Killer). Он предусматривает, что командир, вращая панораму на 360° независимо от башни, находит цель, нажимает кнопку, и башня автоматически разворачивается в нужном направлении. Пока наводчик уничтожает первую цель, командир уже ищет вторую.

В 2022 году число машин, подлежащих модернизации, было сокращено до 52 из-за высокой стоимости работ. В 2023 году проект был вовсе отложен на неопределенный срок. Главная причина состояла в дефиците запчастей на мировом рынке, вызванном их массовыми поставками для нужд ВСУ.

Однако, судя по всему, программа была запущена повторно – танки проходят модернизацию, но не получили главного элемента прежнего проекта – панорамного прицела командира.

В ходе глубокого ремонта решается основная проблема бразильских Leopard – деградация электроники. В процессе восстановления СУО EMES 18 заменяются вышедшие из строя компоненты на современные аналоги, проводится её цифровизация. Вместо устаревших и пожароопасных гидравлических приводов башни монтируются электрические. Устанавливаются новые радиостанции (радиостанции L3Harris, интерком Thales) и системы управления полем боя, чтобы командир танка мог «видеть» союзников на планшете. Монтируются ИК-камеры переднего и заднего вида, кондиционер и автоматическая система пожаротушения в МТО. Обновляются ночные каналы прицеливания. Осуществляется полная переборка двигателя MTU MB 838 и трансмиссии ZF.

Модернизированный Leopard 1A5BR:

Источник изображения: topwar.ru

Первые два восстановленных Leopard 1A5BR были переданы в январе 2026 года армии. По этому поводу в командовании отметили:

Модернизация Leopard даст армии новую жизнь в плане боевой мощи ещё на 15 лет, что будет способствовать проецированию силы бразильской армии. Это мобильность и огневая мощь наших войск.

Прогнозируется, что в 2026 году будет «модернизировано» 5 танков, а всего за 10 лет – 52 единицы. В настоящее время основные ресурсы военного бюджета страны направлены на постройку фрегатов типа Tamandaré и закупку с локализацией производства за $0,9-1 млрд 98 итальянских бронемашин Centauro II 8х8 со 120-мм пушкой. Они приобретаются для замены устаревших колёсных БМП EE-9 Cascavel, но также рассматриваются командованием в качестве «истребителей танков» и должны будут взять на себя часть боевых задач Leopard, пока Бразилия не перейдёт на новый ОБТ.