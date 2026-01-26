Войти
Сообщается о первом применении ракет Х-32 по энергообъектам в Киеве

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска утром 24 января продолжают нанесение ударов по объектам украинской энергетики и военной промышленности. Сообщается о новых группах «Гераней» над Харьковской областью. Поражены цели в Чугуеве и окрестностях. Прилёты фиксируются и в областном центре, Харькове. Там дронами поражены несколько трансформаторов, а также электроподстанция и мобильные генераторы, используемые в том числе в интересах ВСУ.

Появляются и некоторые подробности ночного комбинированного удара. В частности, сообщается о первом применении по объекту в Киеве крылатых ракет воздушного базирования Х-32. Это ракеты класса «воздух-поверхность», способные поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров. По последним данным, ракеты выпускались стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России.

В киевских пабликах утверждается, что такими ракетами удары наносились по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в украинской столице.

Также прилёты (других ракет плюс БПЛА) были по подстанции в районе Киева, обеспечивающей «переток» электроэнергии с запада Украины.

В результате прилётов по Индустриальному району Харькова огневое поражение нанесено мощностям завода «Электротяжмаш». Завод специализировался на производстве электрооборудования, включая генераторы и, тяговые электроаппараты. Также на заводе до определённого времени действовал кластер по производству электроники. Сообщается о том, что оставшиеся после предыдущих ударов мощности предприятия теперь обесточены.

На этом фоне Украина выпрашивает у Запада возможность надавить на Россию с целью «принятия условий энергетического перемирия». Важно заметить: не долгосрочного мира, а именно перемирия в той сфере, которая сегодня так болезненна для киевского режима.

