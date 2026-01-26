Новая стратегия России на Ближнем Востоке (The National Interest, США)

TNI: Россия активно укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке

Россию рано списывать со счетов: Москва уверенно возвращается на Ближний Восток как военная, политическая и энергетическая держава, пишет TNI. Она сохраняет базы, расширяет союзы и укрепляет влияние от Сирии до Персидского залива. Даже Запад признает, что позиции России в регионе становятся только сильнее.

Анна Борщевская, Мэтт Таварес (Matt Tavares)

Россия вовсе не отказалась от большой игры на Ближнем Востоке, и у многих стран региона хватает поводов расширять связи с Москвой.

Не стоит сбрасывать Россию со счетов на Ближнем Востоке. Москва была и остается внушительной силой в этом регионе, и США должны действовать решительно, чтобы сорвать замыслы Кремля.

Россия не просто сохраняет присутствие на Ближнем Востоке — она готова к возрождению. Возвращение Москвы сильно навредит американским интересам — особенно если Путин согласится приостановить свою кампанию на Украине. Если же по окончании конфликта не будет предпринято никаких карательных мер (а пока что они представляются очень маловероятными), Россия после мирного соглашения лишь упрочит свои позиции на Ближнем Востоке — причем как минимум в трех отношениях.

Во-первых, Россия не только сохраняет влияние в регионе, но и упрочивает связи с противниками Америки. Например, партнерство Путина с Тегераном продолжает крепнуть даже несмотря на то, что Россия не пришла на выручку Ирану во время Двенадцатидневной войны с Израилем и США минувшим летом.

Во-вторых, Россия сохранила обширное присутствие в Сирии даже после свержения Асада. Москва оставила за собой свои военные базы, выступает ключевым экономическим партнером нового режима и пользуется значительным политическим влиянием. Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа не высказал ни малейшего желания отворачиваться России даже при том, что стремится упрочить связи с Западом. Аш-Шараа заявил, что в декабре 2024 года договорился с Москвой о том, что она не будет вмешиваться в боевые действия и позволит свергнуть Асада, — и он за это останется в Сирии.

Россия сохраняет присутствие и в Ливии, куда Москва перебросила основную часть своих военных сил и средств из Сирии. Благодаря этому Россия остается влиятельной силой в стратегически важном Средиземноморье и демонстрирует мощь на южном фланге НАТО, Ближнем Востоке и Африке.

В-третьих, Россия сохраняет прочные экономические и дипломатические связи с американскими партнерами по всему региону. Ни один из друзей Америки на Ближнем Востоке не расторг крупных соглашений с Россией, и ни один из ближневосточных партнеров Америки не встал решительно на сторону Запада, когда тот попытался изолировать Россию на мировой арене из-за путинской спецоперации на Украине. Более того, региональные партнеры Америки не даже предприняли решительно никаких шагов, чтобы поддержать санкции Запада против России.

Наоборот, экономические связи России с Турцией и странами Персидского залива с началом конфликта на Украине в феврале 2022 года лишь укрепились. Объем ненефтяной торговли России с ОАЭ в 2024 году достиг 11,5 миллиарда долларов (на 5% больше, чем годом ранее), а эмиратские компании продолжают инвестировать в важнейшие российские отрасли — в частности, энергетику и транспорт.

В августе 2025 года президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид посетил Россию, дабы укрепить экономические связи между странами, а в октябре 2024 года принял участие в путинском саммите БРИКС в Казани. Совсем недавно, в декабре прошлого года, Москва и Эр-Рияд подписали выдающееся соглашение о безвизовом режиме на полях двустороннего инвестиционного форума в саудовской столице.

Россия может уделить региону более пристальное внимание — особенно если конфликт на Украине прекратится. Это высвободит Кремлю время и ресурсы и позволит переключиться на Ближний Восток. Москва веками стремилась установить контроль над Восточным Средиземноморьем — и эта цель надолго переживет Путина. Российские правители давно грезили незамерзающими портами региона и его стратегическим расположением, чтобы поиграть мускулами перед Европой — в том числе на нынешнем южном фланге НАТО.

Российский военно-промышленный комплекс остается надежным, и если конфликт на Украине закончится или хотя бы приостановится, то Россия сможет резко нарастить поставки военной техники в страны Ближнего Востока. Аналитики вольны сколько угодно ерничать насчет качества российского оружия, но у многих потенциальных покупателей остается стойкий неудовлетворенный спрос. И многие ближневосточные субъекты не теряли интереса к российскому вооружению в принципе — их останавливают разве что санкции Запада.

Многие на Ближнем Востоке упрекают США в лицемерии и двойных стандартах, и от их внимания не ускользнуло, что Вашингтон сделал гораздо больше для поддержки Киева, чем для арабских партнеров. Справедливые или нет, такие воззрения делают регион более расположенным к России. И, наконец, Москва играет стержневую роль на мировом энергетическом рынке.

Все эти сферы взаимозависимости создают для Москвы возможности насаждать свои взгляды по всему региону, в том числе через пропагандистские каналы RT и Sputnik, чья аудитория уже охватывает миллионы. В 2015 году арабская служба RT вошла в тройку самых популярных телеканалов в Египте, Марокко, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ и Ираке. По более свежим данным, в 2024 году она имела охват в 46,9 миллиона человек, а подписчиков на Facebook* у нее было в пять раз больше, чем у Al Jazeera или Al Arabiya.

Приглашать Путина в "Совет мира" под началом США для восстановления Газы — опрометчиво. Вместо этого американским политикам следует безотлагательно предпринять шаги, чтобы пресечь будущее возвращение России на Ближний Восток и в страны Магриба в Африке. Российская спецоперация на Украине высветила глубокие связи между ближневосточным и европейским театром военных действий.

США могут побороться за влияние на Ближнем Востоке, особенно в Средиземноморье, в рамках целостной стратегии противодействия России. Во главу угла они могли бы поставить Сирию и поиск возможностей упрочить позиции Украины в регионе в качестве альтернативы России. У Киева есть хорошие перспективы для противодействия Москве по всему региону — особенно на рынке вооружений.

Как говорится, предотвратить болезнь легче чем лечить. Если США будут бездействовать сейчас, им будет гораздо сложнее противостоять России на Ближнем Востоке потом — как, впрочем, и в Европе. Достаточно лишь отметить, что Россия всячески поддерживает враждебных субъектов и может ограничить свободу маневра США в Восточном Средиземноморье. Путин разыгрывает долгую партию. Президенту Дональду Трампу пора последовать его примеру.

Анна Борщевская — старший научный сотрудник Вашингтонского института имени Гарольда Гринспуна. В июне 2024 года консультировала Госдепартамент США по военным стратегиям в Черноморском регионе. Ранее работала в Атлантическом совете и Институте международной экономики имени Питерсона

Мэтт Таварес — бывший сотрудник Министерства обороны США с двадцатилетним опытом работы в области национальной безопасности. В настоящее время занят в частном секторе, изучает новые технологии и переменчивый характер вооруженных конфликтов

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России как экстремистская