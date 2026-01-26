Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-морские силы КНР активно развиваются и готовятся бросить вызов США в азиатско-тихоокеанском регионе. НОАК провела масштабные маневры вокруг Тайваня — островного эксклава Китая, фактически объявленного Вашингтоном своим протекторатом. О том, как Пекин намерен действовать на море, — в материале РИА Новости.

Отрезать Тайвань от США

В декабре американцы сообщили о продаже Тайваню вооружений на 11 миллиардов долларов: 82 системы РСЗО HIMARS и 420 оперативно-тактических ракет ATACMS, дальнобойные дроны, бронетехника, средства ПВО, терминалы спутникового интернета и много чего другого. Вашингтон в очередной раз влез на территорию, которую все мировое сообщество формально считает китайской. И Пекин ответил.

Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу" Источник изображения: © AP Photo / Kin Cheung

Учения НОАК "Миссия справедливости", стартовавшие в конце декабря, прошли с небывалым размахом — десятки кораблей, сотни самолетов, тысячи солдат и матросов. Эти маневры носили ярко выраженный оперативно-стратегический характер. То есть были нацелены не на какие-то локальные задачи, а на подготовку к серьезной региональной войне.

Вторжение на остров пока не отрабатывали. Судя по сценарию, китайцы учатся тому, как изолировать потенциальный театр военных действий. Речь идет о комплексной блокаде Тайваня с последующим принуждением к капитуляции без масштабной десантной операции.

Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений Источник изображения: © AP Photo / Chiang Ying-ying

Восточное командование НОАК задействовало Тайваньский пролив, районы севернее, юго-западнее, юго-восточнее и восточнее острова. Военно-морские силы Китая перекрыли все маршруты. Под условный контроль взяли ключевые порты Тайваня: Цзилун, Тайбэй, Тайчжун, Тайнань, Гаосюн.

Блокировка на севере позволяет исключить вмешательство Японии. На восточном, юго-восточном и юго-западном направлениях отрезали США. Полная изоляция от внешнего мира, включая снабжение энергией и военную помощь. Причем без особых усилий по концентрации сил и средств. Буднично вышли в море и за несколько дней все сделали. С явным намеком, что при необходимости повторят это уже всерьез.

Боевые баржи

КНР в последнее время демонстрирует удивительную гибкость и изобретательность в применении ВМС. Мало того что сугубо боевых кораблей у Пекина уже больше, чем у США, так еще мобилизуют и гражданский флот. Под ружье готовы поставить десятки, если не сотни вроде бы мирных вымпелов.

Китайские "боевые баржи" Источник изображения: © Фото : пресс-служба НОАК

Китай вводит в уставы морской войны новый тип кораблей, который условно можно назвать боевыми баржами. Пресс-служба НОАК опубликовала фотографии гражданских судов, приспособленных для войны. В частности — сухогрузов в порту Шанхая, буквально ощетинившихся разнообразным вооружением в стандартных 40-футовых морских контейнерах.

Тут и высокоманевренные противокорабельные крылатые ракеты YJ-18A дальностью 350-550 километров (в зависимости от высоты полета), параметры которых соответствуют российским ПКР "Оникс". И корабельные ЗРК HHQ-9 дальностью 200-250 километров. И еще более совершенные HQ-26. И многофункциональные радары обнаружения, целеуказания и подсветки S/X-диапазонов во вращающихся антенных постах, аналогичные тем, что установлены на боевых эсминцах Type 052D.

Китайские "боевые баржи" Источник изображения: © Фото : пресс-служба НОАК

Кроме того — два 30-миллиметровых зенитно-пушечных комплекса. Семиствольный Type 730 скорострельностью 5800 выстрелов в минуту и дальностью до 3,5 километра, а также 11-ствольный Type 1130 (H/PJ-14) скорострельностью десять тысяч выстрелов в минуту. Оба орудия способны сбивать ракеты, летящие со скоростью до 4 Махов.

По сути, китайцы превратили гражданский сухогруз в многофункциональную ракетную платформу для борьбы с надводными, наземными и воздушными целями. А внешне — обычное торговое судно. Пока не поднимутся крышки морских контейнеров и не последует залп. В НОАК активно работают и над модернизацией сухогрузов под массовое применение ударных дронов. По сути, превращая их в легкие авианосцы.

Лидер в судостроении

Рост темпов развития военно-морских сил НОАК признают даже американцы. В конце минувшего года в Пентагоне опубликовали доклад "Разработки КНР в области обороны и безопасности". Китай располагает крупнейшей в мире судостроительной промышленностью, отметили авторы документа. Верфи покрывают потребности ВМС и выпускают все необходимые им корабли, катера, подлодки, суда обеспечения. К тому же КНР — мировой лидер в коммерческом судостроении.

В 2024-м завершились испытания авианосца "Фуцзянь", состоялась первая посадка самолета на палубу. Этот корабль получил принципиально новый для китайской промышленности комплекс средств для взлета и посадки.

Строятся корабли других классов и типов. Так, в самом конце 2024-го спустили на воду головной универсальный десантный корабль проекта "076". В начале 2025-го флот принял головной фрегат перспективного проекта "054B". Сообщалось о разработке перспективного тяжелого БПЛА для запуска с подлодок.

Наладили и экспорт — в Бангладеш, Малайзию, Мьянму, Пакистан, Таиланд. Пока это вымпелы не крупнее фрегата и больших дизель-электрических подлодок. В Пентагоне ожидают, что в течение нескольких следующих лет иностранных покупателей у Пекина прибавится.

По численности боевых кораблей и подлодок ВМС НОАК превосходят ВМС США. И этот разрыв будет только увеличиваться. При сохранении таких темпов военного судостроения Китай вытеснит американцев из азиатско-тихоокеанского региона уже в ближайшие десятилетия.