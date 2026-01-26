Войти
Снятые с вооружения «невидимки» F-117 ещё послужат ВВС США

432
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Официально снятый с вооружения F-117 Nighthawk будет ограниченно использоваться ВВС США как минимум до 2034 года, поскольку ряд самолётов этой модели всё ещё остаются пригодными для полётов и используются для обучения и испытания нового оборудования.

Как указывается в издании 19FortyFive, F-117 продолжат службу в американской боевой авиации, несмотря на то, что этот малозаметный штурмовик был официально выведен из эксплуатации в 2008 году. Сообщается, что ограниченное число этих самолётов, базирующихся на испытательном полигоне Тонопа в Неваде, используются для выполнения небоевых задач, включая обучение, тестирование и оценку.

Парк Nighthawk был относительно невелик: всего было построено 64 единицы, в том числе 59 серийных F-117 и пять экспериментальных YF-117A. По словам американских обозревателей, в эксплуатации остаются 45 экземпляров:

Это первый в мире самолёт-«невидимка».

F-117, поступивший на вооружение в 1983 году, был разработан компанией Lockheed Martin как одноместный двухмоторный штурмовик, предназначенный для преодоления плотной системы ПВО противника и нанесения ударов по наиболее важным целям. Его скрытность обеспечивается сочетанием гранёной внешней формы, применением радиопоглощающих материалов и размещением оружия во внутренних отсеках.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт являлся полностью «немым» в радиодиапазоне: для наведения на цель использовались ИК-сенсоры и лазерный целеуказатель ввиду отсутствия бортового радара, а его работа строилась на жесточайшем радиомолчании.

Он не имел вооружения класса «воздух-воздух» и был предназначен исключительно для нанесения ударов по наземным целям. При разработке приоритет отдавался живучести и точности огня, а не скорости или манёвренности. Однако, как отмечают американские обозреватели, война с Югославией показала прорехи в этой концепции:

В 1999 году один F-117 был сбит УРЗВ над Сербией, продемонстрировав, что снижение заметности не устраняет уязвимость самолёта.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сербия
США
Югославия
Продукция
F-117
Компании
Lockheed-Martin
