Войска беспилотных систем используют в роли мишеней макеты Abrams и БМП Bradley

Готовят специалистов инструкторы с реальным боевым опытом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подготовка специалистов войск беспилотных систем (БПС) ВС РФ осуществляется с учетом опыта специальной военной операции. Как рассказал ТАСС заместитель командира 71-го отдельного полка беспилотных систем Московского военного округа подполковник Павел Порохонько, дроноводы учатся поражать мишени, выполненные в виде боевой техники: танков, боевых машин пехоты (БМП) и беспилотников, поставляемых Украине.

В их числе макеты американских танков Abrams, БМП Bradley, дронов Bayraktar TB2 и прочих образцов. "[Bayraktar и т. д.] - это для поражения воздушных целей. На земле у нас находятся и танки, и БМП иностранного производства. Такие, как "Абрамсы", "Брэдли", - сказал Порохонько.

"Все есть. И плюс ко всему видеоматериал, фотоматериал. Все преподается личным составом, который непосредственно принимал активное участие в боевых действиях. То есть у нас все инструкторы, весь преподавательский состав - это люди с очень большим боевым опытом", - добавил замкомандира полка.

По его словам, изучение уязвимостей вражеской военной техники - часть подготовки будущих дроноводов. "Личный состав оттачивает здесь свое мастерство, чтобы, ну, скажем так, с первого полета техника гарантированно уничтожалась. Ну и не только техника, но и точки взлета, и стартовые позиции, и живая сила", - пояснил Порохонько.

Он отметил, что вся обстановка при обучении максимально приближена к боевой, "чтобы военнослужащий после подготовки на фронте не видел ощутимо большой разницы".

"Плюс ко всему мишенная обстановка позволяет нам проводить занятие таким образом, чтобы военнослужащий поражал именно ту технику, которая применяется там, на фронте. То есть у нас здесь техника, она затрофеенная ранее, сюда поставлена специально, чтобы люди поражали ту технику и те танки, БМП противника, которые применяются на поле боя", - подчеркнул он.