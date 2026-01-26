Смежная крепость: США превращают Гренландию в главный форпост ПРО

«Золотой купол» над крупнейшим островом планеты позволит Пентагону перехватывать ракеты над Арктикой и отслеживать Северный флот

США хотят закрепить за собой право на бессрочный военный контроль над Гренландией, заявил американский президент Дональд Трамп. Новое соглашение с Данией, по его словам, должно фактически перевести часть острова под суверенитет Штатов, где они развернут перспективную систему противоракетной обороны. В том, как появление истребителей F-35 и систем слежения нового поколения изменит баланс сил на Севере и почему Москва пока не видит в этом прямой угрозы для Севморпути, разбирались «Известия».

От метеостанции до суверенной базы

История американского военного присутствия в Гренландии берет начало в 1941 году, когда на фоне оккупации Дании нацистской Германией Штаты взяли остров под свою защиту. С тех пор Гренландия превратилась в «непотопляемый авианосец» Арктики. Ключевым объектом здесь десятилетиями оставалась база Питуффик, ранее известная под названием Туле. Расположенная за полярным кругом, она служила передовым постом космических сил США, обеспечивая работу систем раннего предупреждения о ракетном нападении.

Соглашение 2026 года выводит это присутствие на принципиально иной уровень. Если раньше американцы действовали в рамках жестких лимитов, установленных Копенгагеном, то теперь ситуация изменилась коренным образом. США получили не просто доступ к инфраструктуре, а право на создание зон с суверенным контролем. Фактически это означает появление на острове анклавов, где американское право и военные приказы имеют приоритет над датскими законами. Такая модель напоминает статус британских военных баз на Кипре, что позволяет Пентагону строить любые объекты без оглядки на местную администрацию.

«Золотой купол» в арктических льдах

Главным амбициозным проектом Дональда Трампа в регионе стало развертывание системы противоракетной обороны «Золотой купол». Президент США неоднократно подчеркивал, что географическое положение Гренландии делает ее идеальным местом для перехвата любых баллистических целей, движущихся через Северный полюс. По задумке американских стратегов, остров должен стать первой линией обороны, способной нейтрализовать угрозы еще на этапе разгона или в середине траектории, задолго до их подлета к границам Канады или основной территории Штатов.

Размещение элементов «Золотого купола» означает не только установку новых радаров с фазированными антенными решетками, но и развертывание противоракет (зенитных управляемых боеприпасов, предназначенных для перехвата головных частей и боеголовок баллистических ракет, обычно на заключительной части траектории полета) большой дальности. Специалисты полагают, что в Гренландии могут появиться модифицированные установки Aegis Ashore, которые уже доказали свою эффективность в других регионах мира. Особенность арктического климата требует создания уникальных защитных сооружений для электроники, но колоссальный бюджет, выделенный Белым домом, указывает на серьезность намерений Вашингтона завершить этот проект в кратчайшие сроки.

Авиационный кулак и подводные «уши»

Снятие юридических барьеров открывает дорогу для масштабного насыщения острова современной техникой. База Питуффик готовится к приему эскадрилий истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Эти машины, способные работать в условиях экстремально низких температур, станут основой воздушного патрулирования Арктики. Совместно с ними планируется использовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и перспективные B-21 Raider. Наличие такой авиагруппы в непосредственной близости от российских северных границ позволяет США сократить время реагирования на любые перемещения в воздухе до считаных минут.

Не менее важным направлением становится контроль над морскими глубинами. США намерены реанимировать и модернизировать систему гидроакустического наблюдения SOSUS. Сеть чувствительных датчиков, проложенная по морскому дну в проливах между Гренландией, Исландией и Великобританией, создает так называемый барьер GIUK. Усиление этого рубежа современными средствами слежения делает практически невозможным скрытный выход российских атомных подводных лодок Северного флота в просторы Атлантики.

Более того, Пентагон планирует использовать глубоководные порты острова для обслуживания многоцелевых субмарин класса Virginia. Возможность оперативного пополнения запасов и смены экипажей непосредственно в арктической зоне позволит американскому флоту поддерживать постоянное присутствие в тех районах, которые раньше считались «внутренними водами» России.

Геополитический разлом и позиция Европы

Перспектива новой военной сделки вызвала неоднозначную реакцию в Европе. С одной стороны, союзники по НАТО приветствуют усиление «северного фланга». С другой — Дания оказалась в крайне щекотливом положении. Формально сохраняя суверенитет над островом, Копенгагену де-факто предлагают передать ключи от него Вашингтону. Это вызвало волну беспокойства среди населения Гренландии, опасающегося превращения их родины в потенциальную мишень в случае глобального конфликта. Власти автономии уже призвали жителей создавать запасы предметов первой необходимости, продовольствия и медикаментов.

Европейские страны, ранее планировавшие собственные исследовательские и охранные миссии в Гренландии, будут вынуждены согласовывать свои действия с американским командованием. По сути, США устанавливают в регионе монополию на безопасность, отодвинув на второй план интересы даже ближайших партнеров по альянсу.

Взгляд из России: Севморпуть под прицелом?

В Москве внимательно следят за активностью США, однако пока воздерживаются от резких шагов и заявлений. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что расширение американского присутствия в Гренландии не оказывает прямого влияния на работу Северного морского пути (СМП). Основные логистические узлы СМП расположены значительно восточнее, а развитие транспортного коридора ориентировано на сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами Юго-Восточной Азии.

Тем не менее военные аналитики предостерегают от излишней беспечности. Контроль над Гренландией дает США возможность вести тотальную радиотехническую и авиационную разведку во всем арктическом секторе. Размещение систем РЭБ и станций Объединенного командования аэрокосмической обороны (NORAD) позволит Вашингтону отслеживать движение каждого гражданского судна по Севморпути. В долгосрочной перспективе это предоставит возможности для политического давления и попыток ограничения свободы судоходства под предлогом защиты экологии или обеспечения безопасности.

Вашингтон не скрывает своих целей: Арктика фактически официально объявлена зоной стратегических интересов США, где присутствие России и Китая должно быть минимизировано. Гренландия в этой схеме может стать не просто наблюдательным пунктом, а мощным силовым инструментом, способным изменить правила игры в полярных широтах на десятилетия вперед.

