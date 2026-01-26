«Бе-200 на переломном этапе»: в прессе ФРГ оценили перспективы ремоторизации

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в немецком издании Flug Revue, Бе-200, уникальный самолёт-амфибия, «находится на грани возможного возрождения». После появления нового российского двигателя ПД-8 планируется в 2028 году восстановить производство этой машины:

Но проблемы велики, а время поджимает.

Указывается, что с момента своего появления на оснащении МЧС в 2003 году Бе-200 изготавливался в небольших количествах. Одной из причин этого была зависимость от двигателей Д-436ТП, выпускавшихся на Украине. После 2014 года их поставки в РФ были прекращены, а производство остановлено.

ПД-8 изначально разрабатывался для Superjet SJ-100. В настоящее время он находится на стадии испытаний, а с 2028 года его планируется использовать и на Бе-200. Как заявляют в Минпромторге, исследования по ремоторизации амфибии уже ведутся, а её серийное производство может начаться через 3 года.

Но, по оценке автора из ФРГ, переход на ПД-8 потребует не только технических корректировок, но и модернизации производственных мощностей в Таганроге. В настоящее время здесь выпускается «только один-два Бе-200 в год»:

Несмотря на производственные проблемы, интерес к Бе-200 существует во всём мире. Такие страны, как Турция, азиатские государства и Латинская Америка, уже проявили его.

Как отмечается в прессе ФРГ, серийное производство ПД-8 может значительно улучшить экспортный потенциал Бе-200, который имеет все перспективы стать крупным игроком в области противопожарной авиации:

Сможет ли Россия справиться с поставленными задачами к 2028 году, ещё неизвестно. Бе-200 находится на переломном этапе. Ближайшие годы покажут, в состоянии ли Россия преодолеть технические и логистические препятствия.