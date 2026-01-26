Войти
Военное обозрение

«Бе-200 на переломном этапе»: в прессе ФРГ оценили перспективы ремоторизации

550
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в немецком издании Flug Revue, Бе-200, уникальный самолёт-амфибия, «находится на грани возможного возрождения». После появления нового российского двигателя ПД-8 планируется в 2028 году восстановить производство этой машины:

Но проблемы велики, а время поджимает.

Указывается, что с момента своего появления на оснащении МЧС в 2003 году Бе-200 изготавливался в небольших количествах. Одной из причин этого была зависимость от двигателей Д-436ТП, выпускавшихся на Украине. После 2014 года их поставки в РФ были прекращены, а производство остановлено.

ПД-8 изначально разрабатывался для Superjet SJ-100. В настоящее время он находится на стадии испытаний, а с 2028 года его планируется использовать и на Бе-200. Как заявляют в Минпромторге, исследования по ремоторизации амфибии уже ведутся, а её серийное производство может начаться через 3 года.

Но, по оценке автора из ФРГ, переход на ПД-8 потребует не только технических корректировок, но и модернизации производственных мощностей в Таганроге. В настоящее время здесь выпускается «только один-два Бе-200 в год»:

Несмотря на производственные проблемы, интерес к Бе-200 существует во всём мире. Такие страны, как Турция, азиатские государства и Латинская Америка, уже проявили его.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в прессе ФРГ, серийное производство ПД-8 может значительно улучшить экспортный потенциал Бе-200, который имеет все перспективы стать крупным игроком в области противопожарной авиации:

Сможет ли Россия справиться с поставленными задачами к 2028 году, ещё неизвестно. Бе-200 находится на переломном этапе. Ближайшие годы покажут, в состоянии ли Россия преодолеть технические и логистические препятствия.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Турция
Украина
Продукция
Бе-200
Д-436
Д-436Т
Компании
Минпромторг РФ
МЧС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"