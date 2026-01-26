Войти
ТАСС

Геймеры осваивают управление БПЛА быстрее благодаря опыту

FPV-дрон «Бумеранг»
Военнослужащий учится пилотировать ударный FPV-дрон «Бумеранг», Донецкая народная республика (ДНР), Россия.
Источник изображения: Станислав Красильников / РИА Новости

На вопрос о том, пригодятся ли операторам дронов качества и навыки, приобретенные ими в войсках беспилотных систем, заместитель командира 71-го отдельного полка БПС Московского военного округа подполковник Павел Порохонько ответил утвердительно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Любители компьютерных игр и профессиональные геймеры - наилучшие кандидаты в военные дроноводы, считает заместитель командира 71-го отдельного полка беспилотных систем (БПС) Московского военного округа подполковник Павел Порохонько.

"Из таких курсантов (геймеров - прим. ТАСС) выходят наиболее опытные пилоты, потому что им намного меньше времени надо потратить на то, чтобы освоить боевую технику, - сказал он журналистам на полигоне Сергейцево во Владимирской области. - То есть навык, скажем так, игровой превратился в тот навык, который необходим на войне".

На вопрос о том, пригодятся ли операторам дронов качества и навыки, приобретенные ими в войсках беспилотных систем, Порохонько ответил утвердительно.

"Безусловно, пригодятся, - констатировал замкомполка. - Потому что беспилотная система активно сейчас развивается и применяется не только в вооруженных силах. То есть каждый военнослужащий, освоив здесь тот или иной вид беспилотника, найдет себе на гражданке, я думаю, все-таки оплачиваемую работу".

На полигоне Сергейцево 23 января военнослужащие войск БПС отработали применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Бумеранг", обнаружение условных целей и передачу их координат расчетам ударных дронов "Молния". Задачей последних было уничтожить "неприятельские" объекты. 

