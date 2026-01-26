Войти
Эфиопия получила самолёты Як-130

23 января 2026 года на 1-й Центральной авиабазе ВВС Эфиопии на аэродроме Бищофту (Дэбрэ-Зэйте) состоялось открытие первого национального авиасалона Aviation Expo 2026, приуроченного к 90-летию ВВС Эфиопии. Авиасалон проходит под девизом "Построим вместе авиационный потенциал будущего" и в нем наряду с национальным авиаперевозчиком Ethiopian Airlines и оборонно-промышленными предприятиями министерства обороны Эфиопии, участвуют 17 национальных компаний, а также представители ОАЭ, России, Белоруссии, Чехии, Китая, Индии, Турции и ЮАР. Пожалуй, главной новостью экспозиции стала первая публичная демонстрация одного из полученных Эфиопией учебно-боевых самолетов Як-130 российского производства.

Учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС Эфиопии (эфиопский бортовой номер "2303") в экспозиции авиасалона Aviation Expo 2026. Бищофту (Дэбрэ-Зэйте, Эфиопия), 23.01.2026 (с) Stephan de Bruijn

В экспозиции был продемонстрирован самолет Як-130 с эфиопским бортовым номером "2303". Чуть ранее в сетевых источниках появились фотографии также полученных Эфиопией самолетов Як-130 с бортовыми номерами "2301" и "2302", причем первый из них был показан в видеосюжете об объединенном летно-техническом училище ВВС Эфиопии.

Ранее о контракте на закупку Эфиопией а России самолетов Як-130 постройки Иркутского авиационного завода Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") не сообщалось, хотя появлялась информация об интересе ВВС Эфиопии к этим самолетам. По неофициальным сетевым источникам, контракт предусматривает поставку Эфиопии 10 самолетов Як-130, из которых, видимо, в конце 2025 года были поставлены первые три (с бортовыми номерами с "2301" по 2303").

Таким образом, Эфиопия стала восьмым зарубежным получателем самолетов Як-130 производства Иркутского авиационного завода, после Алжира, Бангладеш, Белоруссии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и Ирана.

Кроме того, в экспозиции авиасалона Aviation Expo 2026 был продемонстрирован, видимо, приобретенный Эфиопией российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" с бортовым номером ОВ-1921. Видимо, это первая известная экспортная поставка БЛА "Орион" производства АО "Кронштадт".

Учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС Эфиопии (эфиопский бортовой номер "2303") на аэродроме объединенного летно-технического училища ВВС Эфиопии, январь 2026 года (с) кадр из видео ВВС Эфиопиии via Телеграм-канал Абиссинецъ

