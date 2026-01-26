Войти
Россия поставила партию вооружений и техники армии Южной Осетии

Источник изображения: topwar.ru

Россия передала партию военной техники и вооружений Южной Осетии. Торжественная церемония прошла в городе Цхинвал, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Российское Минобороны поставило вооруженным силам Южной Осетии партию техники и вооружений в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества. В перечень техники вошли грузовые машины, топливозаправщики, машины МТО, пикапы с установленными пулеметными установками и противопехотными автоматическими гранатометами, а также многое другое, всего более 40 единиц. По переданным вооружениям военные ничего не сообщили, лишь отметили, что все оружие современное.

В рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества вооруженным силам Республики передана партия продукции военного назначения: более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, современные образцы стрелкового вооружения и боеприпасов.

В торжественной церемонии приняли участие: президент республики Алан Гаглоев, министр обороны генерал-лейтенант Юрий Яровицкий, посол РФ в Республике Марат Кулахметов, руководители силовых структур Южной Осетии и представители российского оборонного ведомства.

Как подчеркнули в российском Минобороны, ведомство и дальше будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Южной Осетии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Осетия
Персоны
Яров Юрий
