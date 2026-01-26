Войти
Военное обозрение

«Радиоэлектронная борьба бесполезна»: новый беспилотник «Князь Вещий Олег»

551
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейские обозреватели внимательно следят за развитием беспилотных технологий на поле боя, обратив на этот раз пристальное внимание на новый российский БПЛА «Князь Вещий Олег» (КВО), который относится к типу «летающее крыло». В издании Daily Defense отмечается:

Вести радиоэлектронную борьбу с ним бесполезно.

Новый беспилотник был разработан НПЦ «Ушкуйник» – организацией, известной в первую очередь благодаря FPV-дрону «Князь Вандал Новгородский», который стал на фронте первым массовым БПЛА с оптоволоконным управлением.

Дальность действия КВО составляет свыше 50 км, время полёта около 3,5 ч (по другим данным 2-2,5 ч). Он оснащён гиростабилизированной оптико-электронной системой с ИК-каналом. Для связи используются алгоритмы адаптивной перестройки частоты, что делает его крайне устойчивым к подавлению. Запуск осуществляется с катапульты, посадка – парашютным способом.

КВО в прицеле перехватчика ВСУ:

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, основная задача КВО – выступать в роли ретранслятора, взаимодействуя с FPV-камикадзе. Это позволило сформировать на базе БПЛА новый разведывательно-ударный контур.

КВО выступает в роли «воздушного штаба», осуществляя разведку с помощью мощной оптики, выступая благодаря высоте своего полёта в качестве ретранслятора между наземным оператором и ударным FPV-дроном, а также фиксируя результат работы камикадзе и показывая тем самым общую панораму боя.

В издании отмечается:

Это создаёт из беспилотников высокоэффективную скоординированную боевую экосистему, работающую начиная с разведки и заканчивая нанесением удара.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"