«Радиоэлектронная борьба бесполезна»: новый беспилотник «Князь Вещий Олег»

Южнокорейские обозреватели внимательно следят за развитием беспилотных технологий на поле боя, обратив на этот раз пристальное внимание на новый российский БПЛА «Князь Вещий Олег» (КВО), который относится к типу «летающее крыло». В издании Daily Defense отмечается:
Новый беспилотник был разработан НПЦ «Ушкуйник» – организацией, известной в первую очередь благодаря FPV-дрону «Князь Вандал Новгородский», который стал на фронте первым массовым БПЛА с оптоволоконным управлением.
Дальность действия КВО составляет свыше 50 км, время полёта около 3,5 ч (по другим данным 2-2,5 ч). Он оснащён гиростабилизированной оптико-электронной системой с ИК-каналом. Для связи используются алгоритмы адаптивной перестройки частоты, что делает его крайне устойчивым к подавлению. Запуск осуществляется с катапульты, посадка – парашютным способом.
КВО в прицеле перехватчика ВСУ:
Как указывается в издании, основная задача КВО – выступать в роли ретранслятора, взаимодействуя с FPV-камикадзе. Это позволило сформировать на базе БПЛА новый разведывательно-ударный контур.
КВО выступает в роли «воздушного штаба», осуществляя разведку с помощью мощной оптики, выступая благодаря высоте своего полёта в качестве ретранслятора между наземным оператором и ударным FPV-дроном, а также фиксируя результат работы камикадзе и показывая тем самым общую панораму боя.
