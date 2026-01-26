«Радиоэлектронная борьба бесполезна»: новый беспилотник «Князь Вещий Олег»

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейские обозреватели внимательно следят за развитием беспилотных технологий на поле боя, обратив на этот раз пристальное внимание на новый российский БПЛА «Князь Вещий Олег» (КВО), который относится к типу «летающее крыло». В издании Daily Defense отмечается:

Вести радиоэлектронную борьбу с ним бесполезно.

Новый беспилотник был разработан НПЦ «Ушкуйник» – организацией, известной в первую очередь благодаря FPV-дрону «Князь Вандал Новгородский», который стал на фронте первым массовым БПЛА с оптоволоконным управлением.

Дальность действия КВО составляет свыше 50 км, время полёта около 3,5 ч (по другим данным 2-2,5 ч). Он оснащён гиростабилизированной оптико-электронной системой с ИК-каналом. Для связи используются алгоритмы адаптивной перестройки частоты, что делает его крайне устойчивым к подавлению. Запуск осуществляется с катапульты, посадка – парашютным способом.

КВО в прицеле перехватчика ВСУ:

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, основная задача КВО – выступать в роли ретранслятора, взаимодействуя с FPV-камикадзе. Это позволило сформировать на базе БПЛА новый разведывательно-ударный контур.

КВО выступает в роли «воздушного штаба», осуществляя разведку с помощью мощной оптики, выступая благодаря высоте своего полёта в качестве ретранслятора между наземным оператором и ударным FPV-дроном, а также фиксируя результат работы камикадзе и показывая тем самым общую панораму боя.

В издании отмечается:

Это создаёт из беспилотников высокоэффективную скоординированную боевую экосистему, работающую начиная с разведки и заканчивая нанесением удара.