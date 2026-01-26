В Киеве признали, что российские удары не дают наладить производство дронов

Источник изображения: topwar.ru

Украина сильно отстает от России в производстве дронов на оптоволокне, наверстать отставание так и не удалось, несмотря на обещание Зеленского. Об этом пишут украинские ресурсы.

Украинская оборонка попыталась нарастить выпуск оптоволоконных дронов, но потерпела неудачу. Догнать Россию в этом компоненте не удалось. Если в российских войсках такие дроны уже составляют довольно большую часть, то в ВСУ обходятся простыми, подверженными воздействию систем РЭБ. Конечно, какая-то доля оптоволоконных дронов и у украинцев есть, но по качеству они уступают российским.

Создается впечатление, что русские где-то на 60 процентов уже отказались от аналоговой связи и почти полностью перешли на оптику.

Как утверждают украинские эксперты, украинские компании пытаются нарастить выпуск дронов на оптоволокне, но этому мешают несколько факторов, в том числе и удары по инфраструктуре российскими ракетами и дронами-камикадзе типа «Герань». Причем русские ракеты бьют как по самому производству, так и по объектам энергетики. И если кто-то заявляет, что это никак не отражается на производстве, то украинские ресурсы это опровергают. Еще как отражается. Отсутствие электричества и отопления останавливает сборку дронов.

Еще один фактор проблем со скоростью и качеством производства, на который указали два опрошенных производителя, – отключение света и отопления, к которым чувствительно оборудование и некоторые материалы.