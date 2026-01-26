Войти
Космонавт Микаев: на российском сегменте МКС "делается большая наука"

МКС Пресс-служба ГК "Роскосмос"
МКС Пресс-служба ГК "Роскосмос".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Он отметил, что сегмент представляет собой лабораторию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) представляет собой лабораторию, где ведутся исследования, которые относятся к большой науке, отметил космонавт Сергей Микаев.

Микаев вместе с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым (спецкор ТАСС на МКС ) и Олегом Платоновым записал на МКС видеопоздравление для сотрудников и студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который 25 января отметит 271-ю годовщину со дня основания. Они также поздравили всех учащихся вузов страны с наступающим Днем российского студенчества. Первыми послание с МКС увидели участники торжественного заседания, которое ректор МГУ Виктор Садовничий проводит в пятницу.

"Российский сегмент МКС - это настоящая лаборатория, где во взаимодействии с коллегами на Земле делается большая наука. <…> Рассчитываем, что в недалеком будущем мы увидим детище МГУ - космический телескоп с задачей поиска экзопланет. Сегодня, когда уже активно проектируется Российская орбитальная станция, возможно, именно в этом зале (Главного здания МГУ, где проходит заседание - прим. ТАСС) находятся люди, которым предстоит наполнить реальностью и эти планы", - сказал космонавт.

Он также указал на то общее, что объединяет космонавтов и студентов: четкая программа обучения или полета и "возведенное в систему стремление к новому".

Телескоп для поиска жизни во Вселенной

Ранее Садовничий заявил о разрабатываемом в МГУ космическом телескопе, который вуз совместно с рядом организаций планирует запустить к 2030 году. Оборудование за счет своей мощности позволит вести детальные исследования потенциально обитаемых миров.

В разговоре с ТАСС он также упомянул о планах участия сотрудников университета в миссиях к Луне и дальнему космосу и сообщил о том, что ученые МГУ успешно установили связь и приняли управление исследовательским кубсатом (малым спутником) "Скорпион", который был запущен 28 декабря с космодрома Восточный. Он стал 21-м по счету аппаратом МГУ на орбите. "Скорпион" будет сканировать радиационную обстановку вокруг Земли, а также использоваться в изучении астрофизических явлений (вспышек света, гамма-излучения и потоков частиц).

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. 

