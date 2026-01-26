Войти
Американский флот выделил грант на подготовку сварщиков для судостроения

Компания Marine Group Boat Works (судостроительный завод полного цикла, расположенный в Сан-Диего) получила грант от ВМС США на развитие программы подготовки сварщиков, которая позволит расширить штат квалифицированных рабочих для удовлетворения растущих потребностей американского флота в ремонте и строительстве кораблей и судов.

Как уточняет Marine Link, грант от американских ВМС покроет 75% от общей стоимости программы, а остальные 25% Marine Group выделит из собственных средств.

Сварщики на верфи Marine Group Boat Works, США

Marine Group Boat Works


"В течение многих лет кораблестроительная отрасль пыталась решить проблему с заменой нынешнего поколения специалистов, – отметил гендиректор Marine Group Тодд Робертс. – Этот грант от ВМС позволит нам взять дело в свои руки и найти реальное решение проблемы нехватки рабочей силы".

Компания Marine Group в партнерстве с Морским институтом в Сан-Диего разработала и внедрила программу подготовки сварщиков, сочетающую обучение техническим навыкам с требованиями качества и безопасности для постройки и ремонта кораблей ВМС. Верфь предлагает на этом курсе стипендию как новым, так и действующим сотрудникам, а также берет на себя расходы на учебные материалы на протяжении всего процесса сертификации сварщиков по стандартам Командования морских систем ВМС США (NAVSEA). После успешной сертификации выпускники переходят на постоянные должности сварщиков в Marine Group, где им предлагается конкурентоспособная заработная плата, медицинское страхование и пенсионный план.

Основная цель программы – сертифицировать как можно больше сварщиков в соответствии со стандартами NAVSEA. Программа уже приносит результаты: первый набор участников показал 100%-й показатель успешной сдачи экзаменов, все студенты получили сертификаты и в настоящее время работают над одним из проектов Marine Group.

Как отмечает Marine Link, средний показатель удержания персонала в Marine Group составляет 92%, что примерно на 35% выше, чем в среднем по военно-морской промышленности (по данным программы развития кадров ВМС, этот показатель для квалифицированных рабочих составляет всего 57%). Предполагается, что инвестиции в подготовку персонала повысят эффективность работы верфи и одновременно увеличат численность рабочей силы в отрасли в целом.

