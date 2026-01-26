Россия и Буркина-Фасо допустили запуск спутника в интересах КГС

Россия и Буркина-Фасо допустили запуск телекоммуникационного спутника российского производства в интересах Конфедерации государств Сахеля (КГС). Об этом в своем Telegram сообщает посольство РФ в Буркина-Фасо.

В диппредставительстве заметили, что такая тема обсуждалась на встрече российского посла Игоря Мартынова с премьер-министром Буркина-Фасо Эмманюэлем Уэдраого. Также на мероприятии присутствовал российский космонавт Александр Горбунов.

