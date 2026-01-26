Сотня километров на электроприводе: турецкая армия получила первый БТР E-ZPT

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Makine ve Kimya Endüstri (MKE) объявила о завершении квалификационных испытаний бронетранспортера E-ZPT с электроприводом, способным преодолевать сотни километров. Первый экземпляр в серийной комплектации армия уже получила.

Испытания проводились с 14 октября 2024 года в течение 376 дней. За это время БТР проехал 800 км по асфальтированным дорогам, 1600 км в полевых условиях и 600 км в условиях, имитирующих поле боя. Испытания включали подъем с крутизной 60°, движение с боковым креном 30° и при температурах от -49°C до 32°C.

E-ZPT создан на базе значительно модифицированного американского БТР M113. Он оснащен электрическим приводом, обеспечивающим улучшенную динамику движения, снижение теплового и акустического «следа», а также меньшие затраты на техобслуживание и ремонт. Запас хода на аккумуляторной батарее составляет 150 км, а с поддержкой генератора он увеличивается до 650 км. Время зарядки батареи от 20% до 80% составляет 1,5 часа.

Вооружение машины состоит из дистанционно управляемой боевой станции UKS с 12,7-мм пулемётом. В ходе тестирования также были успешно проведены испытательные стрельбы. По его итогам был модифицирован корпус машины: теперь в нём размещаются 7 чел., включая 3 членов экипажа. В серийной конфигурации боевая масса БТР составляет примерно 15000 кг, из которых 2500 кг приходится на полезную нагрузку. Габариты 5,35 м в длину, 2,7 м в ширину и 2,25 м в высоту.