Войти
Военное обозрение

«Дешевизна» и ремонтопригодность: новые американские очки ночного видения Nova

364
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания L3Harris разработала новые бинокулярные очки ночного видения Nova, которые позиционируются как дешёвый и пригодный к ремонту аналог однотипных изделий:

Наш продукт создан для обычного солдата.

Его ключевым отличием является ремонтопригодность. Устройство разработано таким образом, чтобы без затруднений заменить в полевых условиях повреждённые компоненты, такие как «трубки» (то есть электронно-оптические преобразователи, усиливающие свет, в данном случае это 18-мм ЭОПы 3-го поколения с белым люминофором).

По словам разработчика, первые образцы будут переданы в подразделения, которые сейчас испытывают нехватку приборов ночного видения, например, в пограничную службу:

NOVA экономичны в покупке и в эксплуатации. Благодаря этому прибору профессионалы перейдут на новый уровень возможностей.

Nova:

Источник изображения: topwar.ru

Вес изделия составляет 542 г (без батарей), что значительно снижает нагрузку на голову/шею. Поле зрения 39° ± 1°. Регулируемый диоптр от +2 до -6. Питание от одной батареи типа AA (литиевой или щелочной). Время работы более 30 часов от литиевой батареи при комнатной температуре. Допускается погружение в воду.

Nova совместимы с существующими креплениями на шлемы типа «ласточкин хвост» и другими аксессуарами. Стоимость составляет около $10,5 тыс. Для сравнения, цена AN/PVS-31A (более известного продукта L3Harris) варьируется от $13 до 14,9 тыс. в зависимости от комплектации и характеристик трубок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"