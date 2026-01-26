«Дешевизна» и ремонтопригодность: новые американские очки ночного видения Nova

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания L3Harris разработала новые бинокулярные очки ночного видения Nova, которые позиционируются как дешёвый и пригодный к ремонту аналог однотипных изделий:

Наш продукт создан для обычного солдата.

Его ключевым отличием является ремонтопригодность. Устройство разработано таким образом, чтобы без затруднений заменить в полевых условиях повреждённые компоненты, такие как «трубки» (то есть электронно-оптические преобразователи, усиливающие свет, в данном случае это 18-мм ЭОПы 3-го поколения с белым люминофором).

По словам разработчика, первые образцы будут переданы в подразделения, которые сейчас испытывают нехватку приборов ночного видения, например, в пограничную службу:

NOVA экономичны в покупке и в эксплуатации. Благодаря этому прибору профессионалы перейдут на новый уровень возможностей.

Nova:

Вес изделия составляет 542 г (без батарей), что значительно снижает нагрузку на голову/шею. Поле зрения 39° ± 1°. Регулируемый диоптр от +2 до -6. Питание от одной батареи типа AA (литиевой или щелочной). Время работы более 30 часов от литиевой батареи при комнатной температуре. Допускается погружение в воду.

Nova совместимы с существующими креплениями на шлемы типа «ласточкин хвост» и другими аксессуарами. Стоимость составляет около $10,5 тыс. Для сравнения, цена AN/PVS-31A (более известного продукта L3Harris) варьируется от $13 до 14,9 тыс. в зависимости от комплектации и характеристик трубок.