ЦАМТО, 23 января. На верфи Austal спущен на воду последний патрульный катер класса "Гардиан", заказанный в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Спуск на воду является важной вехой в программе, предусматривающей поставку 24 катеров союзным Австралии государствам.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Контракт включал опционы, реализованные в апреле 2018 года, ноябре 2022 года и в июне 2024 года. Таким образом, общее количество кораблей, которые должны быть построены Austal, возросло до 24 ед., а стоимость проекта составила около 400 млн. австр. долл.

Катера предназначены для передачи правительствам 12 островных государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату.

Первый патрульный катер класса "Гардиан", "Тед Диро", был передан правительству Папуа-Новой Гвинеи в ноябре 2018 года. К настоящему моменту поставлены 22 катера. Согласно графику, программа завершится в 2026 году.

Новые катера класса "Гардиан" заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона катера, срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, обеспечат безопасность в регионе и защиту морских ресурсов.

Длина катера класса "Гардиан" составляет 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м. Катер оснащен двумя двигателями Caterpillar 3516C мощностью 4000 кВт и может развивать максимальную скорость 20 узлов. Дальность хода составляет 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека. Катера оснащены кормовой аппарелью для спуска на воду катера-перехватчика. В качестве вооружения может использоваться 30-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.