Войти
ЦАМТО

На верфи Austal спущен на воду последний патрульный катер класса "Гардиан"

369
0
0
Верфь Austal USA
Верфь Austal USA.
Источник изображения: Austal USA

ЦАМТО, 23 января. На верфи Austal спущен на воду последний патрульный катер класса "Гардиан", заказанный в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Спуск на воду является важной вехой в программе, предусматривающей поставку 24 катеров союзным Австралии государствам.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров "Гардиан" в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Контракт включал опционы, реализованные в апреле 2018 года, ноябре 2022 года и в июне 2024 года. Таким образом, общее количество кораблей, которые должны быть построены Austal, возросло до 24 ед., а стоимость проекта составила около 400 млн. австр. долл.

Катера предназначены для передачи правительствам 12 островных государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Тувалу, Восточный Тимор и Вануату.

Первый патрульный катер класса "Гардиан", "Тед Диро", был передан правительству Папуа-Новой Гвинеи в ноябре 2018 года. К настоящему моменту поставлены 22 катера. Согласно графику, программа завершится в 2026 году.

Новые катера класса "Гардиан" заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона катера, срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, обеспечат безопасность в регионе и защиту морских ресурсов.

Длина катера класса "Гардиан" составляет 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м. Катер оснащен двумя двигателями Caterpillar 3516C мощностью 4000 кВт и может развивать максимальную скорость 20 узлов. Дальность хода составляет 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека. Катера оснащены кормовой аппарелью для спуска на воду катера-перехватчика. В качестве вооружения может использоваться 30-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Гвинея
Компании
Austal
Caterpillar
Проекты
PPB-R
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"