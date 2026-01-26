Новые проблемы с израильскими ПТУР Spike LR2 у канадских войск в Латвии

Источник изображения: topwar.ru

В 2023 году Минобороны Канады закупило за $32 млн у израильской компании Rafael 40 ПУ и 500 ПТУР Spike LR2 с целью немедленной замены устаревших систем (таких как TOW, которые в линейных частях уже практически не используются) для срочного оснащения ими контингента в Латвии.

Однако в ходе войсковых испытаний в июле 2024 года было обнаружено, что более половины полученных ракет и пусковых установок не сработали должным образом. Как официально заявлялось, эта проблема была решена к маю 2025 года. Утверждалось, что производитель внёс необходимые изменения, после чего первая партия ПТРК прибыла в распоряжении войск в Латвии. Но иная информация приводится в публикации издания Ottawa Citizen:

Возникли новые проблемы с противотанковыми ракетами.

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны подтвердило это, однако указало, что «проблема считается незначительной и будет решена Rafael», а вся закупленная партия будет получена к середине 2026 года. Отмечается, что производитель никак не ответил на журналистские запросы:

Канадская армия и Минобороны отказались сообщить о конкретных проблемах, поскольку стремятся защитить коммерческие интересы Rafael.

Источник изображения: topwar.ru

В военном ведомстве ранее заявляли, что в интересах скорейшей поставки новых ракет для миссии в Латвии в процессе отбора не проводились испытания или демонстрации с боевой стрельбой:

Это был технический риск, но он был признан приемлемым, поскольку к тому моменту были поставлены тысячи единиц этого продукта другим заказчикам.