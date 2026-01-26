Китай наращивает свою энергоинфраструктуру, чтобы выиграть у США гонку ИИ

Источник изображения: topwar.ru

В прошлом, 2025 году, Китай ввел в строй 470 гигаватт новых электрогенерирующих мощностей, что примерно в семь раз превышает прирост США, не превышающий 64 гигаватта.

По информации Nikkei Asia, масштабное энергетическое строительство осуществляется в рамках стратегии Пекина по обеспечению страны дешевой и обильной электроэнергией. Эта стратегия обусловлена борьбой с США за доминирование в развитии искусственного интеллекта.

Расширение, в рамках которого возобновляемые источники энергии составляют около 80 процентов новых мощностей, прежде всего направлено на поддержание низких цен на электроэнергию, поскольку Китай стремится сократить разрыв с США в области ИИ, особенно в производительности чиповых технологий. В настоящее время в Китае продолжается строительство 27 новых атомных реакторов, кроме того Госсовет КНР в конце прошлого года одобрил еще десять дополнительных реакторов с расчетными инвестициями в размере 27,4 миллиарда долларов.

Между тем, по словам президента корпорации Microsoft Брэда Смита, американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, в настоящее время уступают китайским конкурентам в борьбе за пользователей за пределами западных стран.

В интервью британскому изданию Financial Times Смит отметил, что в настоящее время Китай уже располагает несколькими конкурентоспособными моделями ИИ с открытым исходным кодом. При этом китайские компании получают субсидии от правительства, что позволяет им предлагать свои сервисы пользователям по более низким ценам. Согласно результатам проведенного Microsoft исследования, в частности, благодаря доступности китайского ИИ DeepSeek R1 искусственный интеллект стал быстрее распространяться по всему миру, особенно в странах так называемого глобального Юга. Кроме того, китайские ИИ занимают лидирующие позиции в странах, где ограничен доступ к американским аналогам. Например, в России их доля равна 43%, в Белоруссии — 56%, а на Кубе — 49%.