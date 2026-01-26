Войти
Госкомвоенпром Республики Беларусь расширяет сотрудничество с африканскими партнерами

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 23 января. В рамках укрепления военно-технического сотрудничества с государствами Африки белорусская делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома продолжает свой рабочий визит в страны региона.

Очередным этапом турне вслед за Республикой Чад стала Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, где делегация работает 22-23 января.

Визит начался со встречи в узком составе главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса с министром национальной обороны Эфиопии госпожой Айшой Мохаммед. В ходе беседы, прошедшей в теплой и доверительной атмосфере, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны и безопасности, а также перспективы расширения сотрудничества между военно-промышленными комплексами наших стран.

Продолжила деловую программу Д.Пантуса встреча с высшим военным руководством Эфиопии – начальником Генерального штаба Национальных сил обороны Эфиопии фельдмаршалом Бирхану Джула Гелалча. В фокусе обсуждения были конкретные направления военно-технического сотрудничества и порядок их реализации.

В рамках проведенных встреч подписаны документы, закладывающие правовую основу двустороннего сотрудничества и определяющие основные направления его развития на ближайшую пятилетку:

- Меморандум о взаимопонимании между Госкомвоенпромом РБ и Министерством обороны Эфиопии;

- Дорожная карта военно-технического сотрудничества между Госкомвоенпромом и Министерством обороны Эфиопии на 2025-2030 годы.

Кроме этого, подписано Положение о совместном Белорусско-Эфиопском комитете по военно-техническому сотрудничеству. Этот орган станет рабочим инструментом для практической реализации действующих проектов и определения новых направлений взаимодействия.

Подписанные документы стали важным итогом переговоров, обозначив четкие векторы развития партнерства в сфере обороны и безопасности, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Чад
Эфиопия
