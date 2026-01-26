Эксперт Степанов: спутниковая группировка с ИИ сможет решать военные задачи

Цифровая экосистема с использованием алгоритмов искусственного интеллекта позволит детально проводить, в частности, спутниковый мониторинг конкретных участков местности, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Запуск спутниковой группировки с встроенными алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ) поможет решать разведывательные и иные военные задачи. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

В ноябре американский миллиардер Илон Маск заявил, что мощности по ИИ-вычислениям будет выгоднее всего переносить в космос. По его мнению, запуск ИИ-мощностей в космос является неизбежным.

"Космический ИИ, помимо гражданских целей, будет гарантированно включен в решение военных задач, прежде всего разведывательных, а также в качестве основного вычислительного и прогностического инструмента орбитального компонента американской ПРО-ПВО, в том числе в рамках реализации проекта "Золотой купол", - сказал Степанов.

Он пояснил, что цифровая экосистема с использованием алгоритмов ИИ позволит детально проводить спутниковый мониторинг конкретных участков местности, высокодетализированные съемки с их анализом посредством машинного зрения, расшифровку и интерпретировать в зависимости от заданных алгоритмам задач и параметров.

"Вместе с этим будут выводиться так называемые орбитальные дата-центры для обработки информации непосредственно уже на околоземном пространстве. Питаться они будут как раз таки за счет использования новых инструментов получения солнечной энергии. Это может произвести определенную революцию с точки зрения выведения вычислительного потенциала в космическое пространство", - добавил он.

22 января Маск выступил с предположением, что искусственный интеллект, вероятно, может стать умнее всего человечества уже к 2031 году. Кроме того, он заявил, что его компания SpaceX в ближайшие годы намерена работать над запуском в космос спутников с технологией искусственного интеллекта, работающих на солнечной энергии.