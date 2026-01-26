Нардеп ВРУ: скоро российские «Герани» не смогут атаковать Украину

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны-камикадзе типа «Герань» в скором времени не смогут наносить удары вглубь Украины. С таким заявлением выступил украинский нардеп Роман Костенко.

Костенко анонсировал появление на вооружении подразделений ПВО Украины новых дронов-перехватчиков с элементами искусственного интеллекта. Выступая в эфире Radio NV, он заявил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров поставил задачу уничтожить российские ударные беспилотники «как явление» и это можно реализовать уже в этом году. По его словам, в скором времени будут развернуты некие дроны-перехватчики с элементами ИИ, которые якобы будут перехватывать российские «Герани» прямо на границе.

Скоро табуны «Шахедов» не будут атаковать Киев, Днепр, Одессу или другие города. Новое поколение перехватчиков с ИИ будет уничтожать БПЛА еще на границе при входе на Украину.

Такому заявлению Костенко удивились даже на Украине, ряд украинских ресурсов прямо назвал заявление нардепа «очередной сказкой» для народа. Зеленский тоже обещал к концу 2025 года миллионы дронов-перехватчиков, которые должны будут сбивать всё, что только пересекает украинскую границу. При этом российские «Герани» продолжают наносить удары по критически важным объектам в глубине Украины.