Войти
Военное обозрение

Нардеп ВРУ: скоро российские «Герани» не смогут атаковать Украину

458
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны-камикадзе типа «Герань» в скором времени не смогут наносить удары вглубь Украины. С таким заявлением выступил украинский нардеп Роман Костенко.

Костенко анонсировал появление на вооружении подразделений ПВО Украины новых дронов-перехватчиков с элементами искусственного интеллекта. Выступая в эфире Radio NV, он заявил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров поставил задачу уничтожить российские ударные беспилотники «как явление» и это можно реализовать уже в этом году. По его словам, в скором времени будут развернуты некие дроны-перехватчики с элементами ИИ, которые якобы будут перехватывать российские «Герани» прямо на границе.

Скоро табуны «Шахедов» не будут атаковать Киев, Днепр, Одессу или другие города. Новое поколение перехватчиков с ИИ будет уничтожать БПЛА еще на границе при входе на Украину.

Такому заявлению Костенко удивились даже на Украине, ряд украинских ресурсов прямо назвал заявление нардепа «очередной сказкой» для народа. Зеленский тоже обещал к концу 2025 года миллионы дронов-перехватчиков, которые должны будут сбивать всё, что только пересекает украинскую границу. При этом российские «Герани» продолжают наносить удары по критически важным объектам в глубине Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Днепр
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"