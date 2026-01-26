В Австралию прибыл первый самолет РТР и РЭБ MC-55A "Перегрин"

ЦАМТО, 23 января. Военно-воздушные силы Австралии получили первый самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы MC-55A "Перегрин".

Как сообщает Scramble Magazine, 22 января самолет прибыл на а/б ВВС Австралии в Эдинбурге (Южная Австралия), которая станет его будущим местом базирования. На момент поставки MC-55A все еще имел гражданский тестовый регистрационный номер N584GA, однако уже был окрашен в полную ливрею ВВС Австралии для 10-й эскадрильи. Ожидается, что в ближайшее время самолет получит свой официальный австралийский военный серийный номер.

Как уже сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 23 июня 2017 года уведомило Конгресс о возможной продаже Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти самолетов "Гольфстрим" G-550 для сбора информации, наблюдения и разведки, а также радиоэлектронной борьбы. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,3 млрд. долл.

Компания L3 Technologies объявила о заключении основного контракта с оценочной стоимостью более 1 млрд. долл. 10 апреля 2019 года. Базовый контракт стоимостью 83,015 млн. долл. на поставку первых двух самолетов G-550 L-3 Communications получила от ВВС США 21 июня 2018 года. За первый квартал 2019 года по данному проекту был сформирован портфель заказов на сумму около 230 млн. долл. и около 700 млн. долл. – по состоянию на 29 марта 2019 года. Работы выполняются на предприятиях L3 в Гринвилле (шт.Техас) и Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия).

Согласно пресс-релизу австралийского оборонного ведомства от 17 марта 2019 года, стоимость проекта составит в общей сложности 2,46 млрд. австр. долл. (1,745 млрд. долл. США). В общей сложности заказано четыре самолета, которые заменят несколько устаревших самолетов БПА AP-3C "Орион.

Gulfstream Aerospace Corporation, являющаяся подразделением General Dynamics, в апреле 2020 года завершила производство четырех бизнес-джетов G-550, которые будут переоборудованы в самолеты MC-55A "Перегрин".

Тогда же началась внешняя модификация первых двух платформ для переоборудования в конфигурацию AISREW (Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Electronic Warfare). Эти две машины с завода Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия) на год были перемещены на предприятие L3 Technologies в Гринвилле (шт.Техас).

Работы по установке заказанных систем осуществляются 645-й группой авиационных систем ВВС США, расположенной на базе ВВС "Райт Паттерсон" в Огайо. Группа имеет большой опыт проектирования и разработки бортовых электронных средств разведки и соответствующий уровень секретности для их установки.

MC-55A ВВС Австралии получит обтекатель типа "каноэ" в передней части фюзеляжа, антенну спутниковой связи в верхней части фюзеляжа, "выпуклый" обтекатель в хвостовой части корпуса со встроенной башенкой для электрооптического / инфракрасного (EO/IR) оборудования и обтекатель антенны в вертикальном стабилизаторе. Все модификации внешней линии формы самолета использовались в предыдущих конструкциях самолетов ВВС США, однако не все они использовались одновременно.

Комплексы MC-55A "Перегрин" будут интегрированы в объединенные сети управления ВС Австралии, обеспечивая связь между такими платформами как F-35A "Лайтнинг-2", E-7A "Веджтейл", EA-18G "Гроулер", надводными боевыми кораблями и десантными кораблями, а также наземными средствами поддержки боевых действий.

Дальность полета самолета превышает 6750 морских миль, крейсерская скорость – 459 узлов. Самолеты будут базироваться на авиабазе ВВС в Эдинбурге в Южной Австралии.

Планировалось, что первый MC-55A прибудет в Австралию в начале 2023 года, а поставка всех четырех самолетов будет завершена в 2025 году. Ожидалось, что состояния полной эксплуатационной готовности (FOC) самолеты достигнут "в середине текущего десятилетия", однако реализация программы существенно отстала от графика.

Начальные испытания первого самолета на заводском аэродроме компании Gulfstream в Саванне (шт.Джорджия) начались только в марте 2022 года. Вторая серия испытательных полетов первых двух самолетов на заводском аэродроме компании L3Harris в Гринвилле (шт.Техас) началась только в январе 2025 года.