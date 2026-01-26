Войти
Lenta.ru

Маск запустит продажи роботов Tesla

363
0
0
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters.

Илон Маск пообещал запустить продажи роботов Tesla в конце 2027 года

Глава корпорации Tesla Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал, что его компания начнет продажу роботов Optimus в 2027 году. Его слова цитирует издание Engadget.

Маск заявил, что его фирма начнет продажи человекоподобных роботов в конце 2027 года. При этом миллиардер не раскрыл стоимость гуманоидов, но подчеркнул, что его пользователь получит очень продвинутого помощника. «В принципе, вы можете попросить его сделать все, что захотите», — заметил предприниматель.

Журналисты Engadget обратили внимание, что Илон Маск оставил себе лазейку в случае, если производство роботов замедлится или возникнут новые проблемы. На форуме он подчеркнул, что Tesla запустит продажи Optimus тогда, когда будет полностью уверена в их высокой надежности. По этой причине авторы медиа не поверили, что компания Маска запустит роботов в продажу в ближайшие два года.

В середине 2024 года Илон Маск рассказал инвесторам, что роботы Optimus будут стоить 10-20 тысяч долларов, или около 760 тысяч — 1,5 миллиона рублей.

Ранее Илон Маск предупредил, что людям следует быть осторожными с искусственным интеллектом (ИИ). «Мы не хотим оказаться в фильме Джеймса Кэмерона. Ну, вы знаете, в "Терминаторе". У него отличные фильмы, но мы очевидно не хотим оказаться в мире "Терминатора"», — признался миллиардер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 19:38
  • 13762
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.01 16:06
  • 1
Антон Алиханов и Максим Решетников оценили ход модернизации Казанского авиазавода
  • 26.01 02:40
  • 1
Американское издание: Украина запросила у США вооружения для ударов по территории России
  • 26.01 01:31
  • 1
Тысячи уклонений: спутники КНР идут на таран, изматывая космические аппараты Starlink
  • 25.01 19:16
  • 6
«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?
  • 25.01 07:10
  • 120
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.01 21:44
  • 193
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 24.01 19:10
  • 1
Комментарий к "«Ненависть ко всему русскому». Что скрывается за словами главы МО Украины об убийствах"
  • 24.01 15:02
  • 1
Путин призвал оснащать ВС РФ умной техникой на базе отечественных решений
  • 24.01 14:49
  • 98
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.01 12:25
  • 2
Комментарий к "В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО"
  • 24.01 02:27
  • 7
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 23.01 19:42
  • 2
Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
  • 23.01 19:12
  • 0
Комментарий к "Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем"
  • 23.01 07:13
  • 0
Статья: "Russia Will Never Be an ‘Aircraft Carrier Superpower’ Like America"